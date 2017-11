Kuu aja pärast Saaremaa muuseumi juhi ametisse astuv Rita Peirumaa tõdeb, et meie ühiskonna suhtumine ajaloopärandisse on kahetine – pidupäevajutule rikkalikust ajaloopärandist järgneb argipäev, kus kiriku katuse tõrvamiseks tuleb raha koguda heategevuskontsertidega.

Kuidas siis juhtus, et mõnusas muinsuskaitseinspektori ametis äkki mõtted uue töö peale liikuma hakkasid?

Eks erialaline töö on ikka mõnus, isegi tööpingest hoolimata. Igatahes on muinsuskaitsetöö olnud igati põnev, pealegi superkolleegide keskel. Aga mõtted uue töö peale… Ehkki töö sisu ja asutused on erinevad, võib öelda, et laiemas mõttes on tegemist ju sama tööga – pärandi hoidmise, eksponeerimise ja teadvustamisega. Muuseumis lisaks ka kogumisega, ning teadustööl on suurem rõhk.

Olen mitme muuseumiga koostööd teinud, mu mitmed õpingukaaslased ja endised kolleegid töötavad muuseumites. Ehk oli tõukeks ka teadvustamine, et sellist erialast väärt väljakutset just Saaremaal ei pruugigi niipea tulla. Ning Saaremaalt ära minna ei taha. Seesmiselt olin samuti edasiliikumiseks valmis. Rahvusarhiivist on mul juhikogemus olemas – nii seal kui nüüd muuseumis on võimalik tihedalt koos töötada intelligentsete ja loominguliste, sarnaste huvidega inimestega, ja arvan, et see on põnev omaette. Saaremaa muinsuskaitses toimetasime kahekesi, teised kolleegid on kaugel.

Kellega nõu pidasid ja kelle nõu kuulda võtsid?

Esmalt kodustega. Siis uurisin, kuidas Haapsalu muuseumis läheb. Seal on ametis mu vana hea kolleeg – Kaire Tooming, kes muide on töötanud ka Saaremaa vaneminspektorina. Saaremaa muuseumist rääkisin Olavi Pestiga ja Tõnu Sepaga, kes on mu väga head tuttavad. Enne uurisin veel, kas Endel Püüa ei kandideeri. Sel juhul oleksin vist loobunud – mitte sellepärast, et oleksin kartnud kaotada, vaid poleks tahtnud konkureerida isiku vastu, kelle väga heas sobivuses muuseumijuhi kohale ma ei kahelnud. Neis tingimustes keegi plaani maha ei laitnud.

