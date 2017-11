Ilmus president Rüütli elulooraamat

Riigikogu liige Peeter Ernits esitles eile raamatut “Viimane Rüütel. Arnold Rüütli jäljed Eesti pinnal”.



Autori sõnul on see väga avameelne raamat, mis käsitleb aega Rüütli lapsepõlvest kuni praeguseni. “Tema on telg, kuid igal etapil saavad sõna paljud inimesed, kes olid sel ajal ta lähedal,” selgitas Ernits Maalehele. “Sõna saab suur osa Eesti poliitilisest eliidist, kodukülarahvas ja koolikaaslased.”

Ta tõi näite putšipäevadest, millest inimesed, kes toona istusid ühe laua ümber, mäletavad vägagi erinevaid asju. Lugejail on siis võimalus mälestusi kõrvutada ja võrrelda, mis langeb kokku ja mis mitte.

Tegu pole esimese president Rüütli elu käsitleva teosega. 2001. aastal ilmus Eesti taasiseseisvumise 10. aastapäeva puhul mälestusraamat “Tuleviku taassünd. Samuti on 2006. aastal ilmunud Madis Salumi koostatud teos “Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel”.