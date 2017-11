JUHTKIRI: Üks härg ja neli sarve

Üks Saaremaa sümboleid on uhkelt taeva taustal kõrguv tuuleveski. Kui endistel aegadel oli igas külas tuulik või koguni mitu, siis praeguseks on neist paraku säilinud vaid üksikud.

Ühes või teises kohas seisab veel lagunenud tuulikukere, tiibu sel enamasti aga küljes pole. Või siis tähistab kunagist veski asukohta üksnes kivihunnik. Veskikivid, mis kunagi leiva- või saiajahu jahvatasid, täidavad aga nii mõneski kodus või suvilas hoopis aiamööbli ülesannet.

Eks neid tuulikuid ole ju taastatud ka. Pahatihti on korda tehtud veskil aga üksnes dekoratiivne eesmärk. Kuigi välisel vaatlusel on tuulikul kõik olemas, sisu, mis veskist õige veski teeb, siiski puudub. Viljakottidega niisugusesse veskisse tulla pole mõtet – jahu see tuulik ei tee.

Õnneks on ka erandeid – näiteks Kõrusel taastatud Kivestu veski. Seesama, mille taastamisele AS Altia Eesti oma õla alla pani ning mis LEADER-programmi toel tänavu jahvatamiseks vajalikud sisemised agregaadid sai.

Kuidas mekib Kivestu tuuliku jahvatatud jahust küpsetatud leib – eks peagi saa maitsta.