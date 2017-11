Kaikamees võeti kaheks kuuks vahi alla

Prokuratuur andis välja taotluse, millega kohus võttis vahi alla mehe, keda kahtlustatakse omavolilises sissetungis, vägivallatsemises ja kaikaga vastu pead löömises.



13. novembril lõi 30-aastane mees Eikla lähistel Õha külas kaikaga 69-aastast meest, kes sai viga ja toimetati haiglasse kontrolli. Politsei pidas lööja kinni ja juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus. Meest kahtlustatakse omavolilises sissetungis ja vägivallaga väljapressimises.

Nimelt tungis ta sisse lukustatud eluruumi ja nõudis seal kannatanult, et too sõidutaks teda 20 km kaugusele Kuressaarde.

“Oma tahtmise saamiseks kägistas vägivallatseja kannatanut, lõi talle kaikaga vastu pead ja ähvardas ta tappa,” kirjeldas prokurör Rainer Amur, mille alusel mees vahi alla võeti.

“Jõhker ja arutu vägivald vajab otsustavat sekkumist,” sõnas prokurör. Ta lisas, et kui kahtlustatavat on ka varem vägivallakuritegude eest karistatud, kuid ta pole sellest järeldusi teinud, on vahistamine väga tõenäoline tulemus. Mees jääb vahi alla esialgu kaheks kuuks.