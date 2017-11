Kelleks saada, veel ei tea, see polegi probleem!*

Kolmapäevasel Kuressaare spordikeskuses toimunud infomessil Tuleviku Kompass uuris Saarte Hääl noortelt, mida nad sellisest üritusest arvavad, missugused on nende edasised plaanid või mis valdkond neid enim köidab.

Mattias Rihvk

Kuressaare gümnaasiumi 10. klassist:

Messile tulin sellepärast, et koolist kästi, aga endal on ka huvitav. Vaatan kõike, mis siin pakutakse. Seda, mis valdkond mind ennast kõige rohkem tõmbab või kelleks kunagi saada tahan, ma veel öelda ei oska. Mulle meeldib asju oma kätega teha, seega võiks kaaluda kutseõpet.

Kent Kütt

Kuressaare gümnaasiumi 8. klassist:

Me tulime messile klassiga. Natuke olen juba jõudnud ringi vaadata. Käin alles kaheksandas – mul on veel natuke aega mõelda, mida pärast põhikooli teha. Praegu arvan, et lähen edasi gümnaasiumi – Kuressaare gümnaasiumisse. Tulevikus tahaksin teha midagi IT-ga seotut.

Maarja Müür

Orissaare gümnaasiumi 8. klassist:

Mind huvitavad välismaal õppimise võimalused – pärast gümnaasiumi lõpetamist tahaksin minna välismaale edasi õppima. Kuigi gümnaasiumi lõpetamiseni on veel aega, tasub juba varakult kontakte otsida. Mu unistus on saada psühholoogiks, sest mulle meeldib inimesi aidata. Arvan, et ka Eestis oleks psühholoogide järele nõudlust, aga ilmselt jääksin pärast ülikooli tööle välismaale. Praegu on see mu kindel plaan.

Iris Kallas

Orissaare gümnaasiumi 9. klassist:

Mina lähen ka ilmselt välismaale õppima, kuhugi ülikooli. Selle suur pluss on ka see, et saab põnevaid ja kasulikke kogemusi ning oma inglise keelt arendada. Arvan, et sain siit messilt selle kohta vajalikku infot. Kelleks täpselt ma saada tahan, ma praegu veel ei tea – natuke vara öelda.

Kaie Saks

Leisi keskkooli 9. klassist:

Kuna kevadel lõpetan põhikooli, pean juba varsti otsustama, mida edasi teha. Plaanin minna Kuressaare gümnaasiumisse, aga mida pärast seda teha, on praegu raske öelda. Siia messile tulin saama ülevaadet, mida üldse pakutakse.

Paar asja juba leidsin ka, mis rohkem huvitavad. Mind tõmbab rohkem matemaatikaga seotu, teadus.

Ühe variandina olen mõelnud minna Tartu ülikooli edasi õppima. Samas oleks tore osata ka juuksuritööd – seda õpetatakse meie Kuressaare ametikoolis.

Annaliisa Põld

Orissaare gümnaasiumi 10. klassist:

Sellist üritust, nagu see mess, on loomulikult vaja – ise netist otsides nii palju infot küll ei saa kui siin kohapeal.

Üritan siit ka midagi kõrva taha panna – kahe aasta pärast lõpetan ju kooli. Kunagi plaanisin kaitseväkke minna, nüüd on see mõte aga kuhugi ära kadunud.

Vaatasin, et siin messil tutvustab oma töökohti Tallinna vangla – ka vanglas võiks olla põnev töötada, samas natuke hirmutav ka. Muidugi ei pea ju tingimata valvuriks minema. Praegu huvitab mind siiski vist kõige rohkem sisekujunduse ala.

* Ansambli Turist laulust “Kelleks saada”