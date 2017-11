Kivestu tuulik hakkab jahvatama leivajahu

Kõruse külas uuele elule äratatud Kivestu tuuleveskisse on nüüd paigaldatud ka käiakivid ja muud tarvilised agregaadid, millega kohalik külaselts tahab hakata leivavilja jahvatama.



Projekti eestvedaja Jaanus Tahk, kelle maal tuulik asub, ütles Saarte Häälele, et jahvatava veski rajamine oli plaanis kohe algusest peale. “Kaunistuseks on neid kuute kõik kohad täis. Sisu tegemine on kestast tunduvalt keerulisem,” märkis ta, lisades, et agregaatide juures on palju täppistööd.

Vajab ühtlast tuult



Asja keerukust iseloomustavad ka veski esimese katsetuse tulemused. “Eile (kolmapäeval – toim) saime jahu asemel kahte fraktsiooni – jahvatamata vili ja kergelt purustatud vili. Tuul oli ka selline, et korra puhus nii, et keerasime veski tuulest ära, samas oli jälle nii vaikne, et teine mees pidi all tiibadele hoogu andma. Seda tööd saab teha siis, kui on ühtlaselt tugev tuul,” rääkis Tahk.

Tuulikuga jääb tegelema kohalik külaselts, pärandkultuuri säilitamiseks loodud MTÜ Tagamõisa, mille korraldamisel veski ka taastati. “Eks mõtteid on igasuguseid,” sõnas Tahk. Plaanis on korraldada päevi, kus tutvustatakse, mismoodi vanasti möldri töö käis, kohapeal jahvatatud jahust peaks aga tulevikus ka leiba saama, mille nime veel välja mõeldud ei ole.

Hea puhkekoht



Seltsil on eesmärk rajada tuleval aastal tuuliku juurde varjualusega puhkekoht ja lõkkeplats. “Samast läheb ju mööda Harilaiule viiv tee, veski juures oleks hea puhkekoht,” tõdes Tahk.

Veski taastamisele pani 2014. aastal õla alla Altia Eesti AS, kelle toel tuulikumaja ja tiivad uuesti üles ehitati. Veski sisemised agregaadid valmisid aga tänavu LEADER-programmi toetuse abiga. Tööd tegid Hiiumaa tuulikumeistrid Viktor Tammsaare eestvedamisel, kelle jaoks oli omaenda püsti pandud tuulikus vilja jahvatamise juures viibimine esmakordne kogemus.

Kivestu tuulik on nüüd viies jahvatamisvõimekusega tuulik Saaremaal. 19. sajandi lõpul oli neid ligi 1300.

KIVESTU TUULIK