LUGEJA KÜSIB: Tööandja pakkus välja…

Tööandja pakkus välja, et võiksin hakata ettevõttes töökeskkonnaspetsialistiks. Tegelen praegu personalitööga ega ole varemalt töökeskkonna tegevusega selliselt kokku puutunud. Kui ma olen nõus töökeskkonnaspetsialistiks hakkama, siis kas ja millises mahus peaks tööandja mulle koolitust võimaldama?



Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Töökeskkonnaspetsialisti roll eeldab töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate seaduste ning ettevõtte töötingimuste tundmist, töökeskkonna korraldamist ja kontrolli. See tähendab, et töökeskkonnaspetsialist peab olema läbinud töökeskkonnaalase õppe ja olema oma valdkonnas pädev. Töökeskkonnaspetsialistile vajaliku väljaõppe korraldamine on tööandja kohustus.

Töökeskkonnaspetsialisti koolituse sisu ega maht pole õigusaktidega sätestatud. Mõelda tuleks sellele, kas inimesel on olnud eelnevat kokkupuudet töökeskkonnaalase tööga ja milline see on olnud ning millises tegevusvaldkonnas ettevõte tegutseb.

Koolituse tulemusena peaks töökeskkonnaspetsialist teadma ja mõistma nii õigusaktidega seatud nõudeid kui ka ettevõtte tööprotsessi sisuliselt ning sellega kaasnevaid võimalikke ohte ja nende ennetust. Väljaõpe võib koosneda ka mitmest koolitusest. Näiteks kui ettevõttes käideldakse ohtlikke kemikaale, peaks töökeskkonnaspetsialist olema teadlik ka kemikaaliohutusest. Sellisel juhul võiks kemikaaliohutuse-teemaline koolitus olla osa töökeskkonnaspetsialisti väljaõppest.

Tööandjal ja tulevasel töökeskkonnaspetsialistil on mõistlik koostada koos esialgne väljaõppe plaan ja kui kokkulepitud koolitus(ed) on läbitud, siis omavahel arutada, kas õpe on piisav. Kuna personalitöö ja töökeskkonnaalane töö on omavahel tihedalt seotud, siis on mitmeski organisatsioonis need kaks rolli ühendatud.

Tasuta nõu ja konsultatsiooni saab küsida ka tööinspektsioonilt, sh nõustamist ettevõttes kohapeal. Nõustamise eesmärk on juhtida tööandja tähelepanu ettevõtte töökeskkonna ja selle korralduse kitsaskohtadele ning teha ettepanekuid ja anda soovitusi, kuidas töökeskkonda ja selle alast tööd ettevõttes parendada. Konsultatsioonisoovist saab meile märku anda, kirjutades aadressil ti@ti.ee.