Madise: riigil on õigus pensionit tulumaksuga maksustada

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on riigil õigus maksustada pensionit ka täies ulatuses.



“Riigikogul on õigus teha maksupoliitilisi valikuid, kehtestada maksusoodustusi ja -vabastusi,” märgib õiguskantsler vastuskirjas pensionide tulumaksuga maksustamise küsimuses.

Siiski lisab õiguskantsler, et maksu- ja sotsiaalpoliitilisi otsuseid tehes ei tohiks jätta tähelepanuta tööturul teistest kehvemas olukorras olevate inimeste toetamist.

Õiguskantsleri poole pöörduja soovis saada hinnangut, kas uued maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted ei soosi töötavaid pensionäre.

Ülle Madise ei näinud probleemi suure sissetulekuga pensionäride tulu maksustamises, kuivõrd riigikogul on õigus maksupoliitikat kujundada. Tema hinnangul on aga ebasoodsas olukorras need pensionärid, kelle pension ja töötasu jäävad mõlemad alla maksuvaba tulu määra.

“Avalduse maksuvaba tulu mahaarvamiseks saab teha ainult kas sotsiaalkindlustus­ametile või tööandjale, mitte mõlemale korraga. Väikese sissetulekuga inimesed saaksid tulumaksu tagasi aastasissetuleku põhjal pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Õiguskantslerile teadaolevalt valitsus ja riigikogu tegelevad selle olukorra parandamisega, et pensionär saaks esitada kaks maksuvaba tulu arvestamise avaldust ning jagada 500 eurot sotsiaalkindlustusameti ja tööandja vahel,” märkis Madise.