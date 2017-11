Odav hind ei tähenda, et kohe müügiks läheb

Saare maakonnas on odavaim korter müügis 6000 euroga, kõige odavama maja eest küsitakse 6800 eurot. Kui korter asub Kuressaares, siis maja on Orissaare kandis Karedal. Kummassegi ei kannata aga kapitaalse remondita sisse kolida.

Kuressaares Pikal tänaval asuv ühetoaline ahiküttega korter on müügis olnud juba pikka aega. Korteris on elutuba, köök ja panipaik ning kokku on kasulikku pinda 34 m2. Paraku puuduvad korteris vesi ja kanalisatsioon ning, nagu öeldud, vajab korter kapitaalset remonti.

Odavaim, 6800-eurone maja, mida müügiks pakutakse, asub Kareda külas. Tegu on vana talukohaga, kus on 102 m2 aluspinnaga amortiseerunud elamu ja 1943. aastal ehitatud 32 m2 aluspinnaga ait. Sealgi ei saa niisama lihtsalt kohe elama asuda.

Vaid veidi rohkem, 8000 eurot, küsitakse samuti Orissaare kanti jääva väikse talukoha eest, mis müügikuulutuse andmeil “otsib omale usinat peremeest, kes talle elu jälle sisse puhub”. Needki taluhooned on ääretult kehvas seisus.

Hinnavahed odavuselt järgmiste objektidega Saare maakonnas on juba mõnevõrra suuremad. LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tõdes Saarte Häälega kõneldes, et nende maaklerite käes on praegu Saaremaal pakkuda üks suurem korter Saiklas hinnaga 27 000 eurot ja elamutest vana talukoht Mustlas hinnaga 20 000 eurot. Need ongi nende büroo ühed odavamad pakkumised.

Ei müügi väga odavat



Saikla 96 m2 pinnaga korter asub korralikus ridaelamus. See ootab Saksingu sõnul ostjat, kes sooviks siseviimistluse ise lõpetada. “Ilusa Mustla küla keskel asuv vana talukoht paikneb aga enam kui hektarisel kinnistul ja võimaldab taastada pea 1 km ulatuses kauneid kiviaedasid,” kõneles Ingmar Saksing.

Muhus on LVM Kinnisvaral praegu kõige soodsamalt pakkuda väike suvila Rässas hinnaga 18 000 eurot. “Selle väikeses külas asuva 20 m2 suvekodu jõuab ostja aga detsembri esimesel nädalal toimuva suure tutvumisnädala raames endale jõulukingiks vormistada,” ütles Saksing.

Kõneldes odavast kinnisvarast Saare maakonnas üleüldiselt, siis piirkonnad hinda vaid piirkonna mõttes Saksingu sõnul ei mõjuta. “Saaremaal asuva kinnisvara hind sõltub – olenevalt vara liigist – kaugusest Kuressaarest, mere lähedusest, aga ka teede, juurdepääsude, elektri, vee, vaate ja ehitusõiguse olemasolust,” selgitas ta.

LVM Kinnisvara müüdud ja vahendatud varade hinnad odavuse mõttes silma ei paistagi ja tehingu hinnad on väga harva olnud vähem kui 10 000 eurot, tunnistas Saksing.

Niinimetatud väga odava kinnisvara ehk alla 10 000-eurose hinna puhul on ostuga seoses peamine küsimus seotud Saksingu hinnangul ikkagi hilisema investeeringu majandusliku mõttekusega.

“Tihti võib hilisem investeering vara esialgset ostuhinda ületada ning seetõttu tasub väga odava vara ostmist põhjalikult kaaluda,” märkis ta. “Kui kinnisvara on väga odav või suhteliselt odav, siis on see odav põhjusega!”

Domus Kinnisvara, kes müüb üht Saare maakonna praegu odavaimat objekti, mainitud 8000-eurost väikest talu Orissaare kandis, maakleri Jüri Aljase sõnul pole ükski nende büroo vahendatud nn odav korter või maja sellises seisus, et võiks kohe sisse kolida.

Odavamat piirkonda pole



Need on kas kapitaalset remonti vajavad, poolelioleva ehitusega või sootuks mitteeluruumid. “Selliste kuni 15 000 eurot maksvate objektide puhul müüb müüja küll maja, aga ostja ostab koha,” selgitas ta.

Ka Jüri Aljase sõnul ei ole Saare maakonna lõikes tegelikult sellist selgelt eristatavat piirkonda, kuhu võiks odavmüügi reklaamsildi piltlikult öeldes vaiaga maa sisse lüüa.

“Kaugus merest on üks oluline hinda mõjutav komponent, aga see on ka jällegi üks paljudest,” tõdes ta. “Juurdepääs, kaev, elekter, ümbrus – nende ja veel hulga muude tegurite kooslus määrab hinna,” kinnitas Jüri Aljas.

Tänavu on neil õnnestunud üks alla 10 000 euro maksnud maja siiski maha müüa. See objekt oli aga omanikku ka pikka aega oodanud. “Kõige odavam maja leidis omaniku 7000 euro eest ja me müüsime seda kaks aastat,” tunnistas Aljas.

Korteritest on Domus Kinnisvara tänavune odavaim tehing olnud remonti vajava 3-toalise ahiküttega korteriga Kuressaares, mille hind oli 25 000 eurot.

Jüri Aljase sõnul võib seda teemat kokku võttes öelda, et Saare maakonnas ostavad odavaid maamaju üldjuhul inimesed, kes tahavad endale ise suvila või kodu kujundada-ehitada.

Korteritega on variante rohkem. “Esiteks ostavad neid inimesed, kellel ei ole korras korteri ostmiseks raha ning laenu ei saa või ei taha võtta,” tähendas ta. “Nemad ostavad odava korteri ja hakkavad seda tasapisi korda tegema.”

Samuti ostavad tugevalt remonti vajavaid kortereid ehitusettevõtjad. Seda selleks, et need korda teha ja siis juba ise parema hinnaga edasi müüa.