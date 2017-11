Praktika kaudu tagasi tööle

Töötuks jäämine võib igale inimesele esialgu hirmutav näida. Eriti kui puuduvad mõtted, kuidas ja kuhu edasi. Töötukassa annab aga tööotsijale võimaluse enne uuele tööle asumist n-ö varba vette kasta ja veenduda, kas uus töö ikka sobib.



Töötuks võib jääda igaüks. Ka inimene, kes on varem olnud toimekas poliitik ja maavanem, võib ühel hetkel avastada, et tema töökohta endisel kujul enam ei eksisteeri ning sammud tuleb seada töötukassa kontorisse. Nii läks ka endise Saare maavanema Kaido Kaasikuga.

“Paraku on meil nii, et ühel hetkel lõpeb töötul inimesel ravikindlustus ära ja läksingi siis end töötukassasse arvele võtma,” rääkis Kaasik. Kuigi pärast maavanema koha kaotamist oli ta saanud küll erinevaid tööpakkumisi, olid need kõik mandrilt. Tema tahtis aga Saaremaale jääda.

Mandrile tööle ei tõmmanud



“Ikkagi oma kodukoht ja ei kiskunud eriti mandrile. Mõtlesin, et võiks nüüd sektorit vahetada, minna avalikust üle erasektorisse ja ühistegevuse poole vaadata,” meenutas Kaasik oma toonaseid mõtteid.

Üsna pea leidis ta oma oskustele ja soovidele vastava praktikakoha ning läks tööpraktikale Tuule Grupi põllumajandusettevõttesse. “Kuna mul on ka maaülikooli haridus ning põllumajandus ja loomakasvatus mulle võõrad pole, ei ole see valdkond võõras,” tunnistas Kaasik. “Pealegi kui töötukassa nagunii niisugust võimalust pakub, miks siis mitte kasutada ära võimalusi nii koolitustel kui ka praktikal osaleda,” leidis Kaido Kaasik, kes ise mainitud võimalust meelsasti kasutaski.

Praktika alguses viis ta ennast süsteemidega kurssi. Seda seepärast, et sellest ajast, kui tema veel eriala omandas, on selles valdkonnas palju muutunud. “Kolme praktikakuu jooksul sai olla nii kõrvaltvaataja rollis kui ka osaleda aruteludes ning ka omalt poolt soovitusi jagada,” pajatas Kaasik oma praktikakogemusest.

Pärast kolme kuud praktikat saigi temast Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja ning selle töökohaga on ta senimaani väga rahul. “Kuna ühistu nagunii laieneb, sattusid head juhused kokku. Neil oli parajasti vaja inimest, kes vaataks uue pilguga üle nii juhtimisstruktuurid kui ka muud asjad, mis parajasti vaja,” kõneles ta. “Minu jaoks oli see küll suurepärane kogemus ning kel võimalus osaleda, soovitaksin omalt poolt kindlasti inimestel sellist võimalust kasutada.”

Eesti töötukassa statistika järgi oli Saare maakonnas septembri lõpu seisuga end töötuks registreerinud 564 inimest, neist 292 mehed ja 272 naised.

Tööklubi, -harjutus ja -praktika



Töötukassa pakub töötuks jäänud inimestele erinevaid koolitusi. Näiteks on tööklubi eesmärk anda inimesele ülevaade tööturu olukorrast ja võimalustest, samuti saavad osalejad jagada oma kogemusi ja üksteist toetada.

Sageli aidatakse inimestel seal selgusele jõuda, mis valdkonnas nad töötada sooviksid, ning juhendaja abiga tehakse läbi praktilisi harjutusi, saadakse nõu ja ettevalmistust tulevasteks tööotsinguteks.

Tööklubi toimub sessioonidena ehk koos käiakse kord või kaks nädalas, iga kord paar tundi. Gruppi kuulub maksimaalselt 14 inimest ja kokku saadakse kümme korda.

Teine variant on tööharjutus, mis aitab inimesel taastada tööharjumust. Seeläbi suurendatakse tööotsija enesekindlust ja sotsiaalset kaasatust.

Tööharjutus koosneb grupitööst ja praktilistest tegevustest, kus käsitletakse niisuguseid teemasid, nagu enesehinnang ja -analüüs, meeskonnatööoskused, motivatsioon, ja räägitakse ka tööle kandideerimise dokumentidest.

Kui need kaks varianti millegipärast ei sobi, on võimalus osaleda ka tööpraktikal, nagu Kaido Kaasik seda tegi. Praktika annab vajaliku praktilise töökogemuse ning täiendab ametialaseid oskusi ja teadmisi.

Tööpraktikale suunamisel võetakse arvesse tööotsija varasemat töökogemust, samuti oskusi, teadmisi ja soove. See kestab üldjuhul piisavalt, et praktilisi oskusi omandada, kuid mitte üle nelja kuu.

Tööpraktika puhul sõlmitakse tööandjaga haldusleping ja praktika ajal maksab töötukassa tööandjale juhendamistasu – esimesel kuul 22,24 eurot, teisel kuul 16,68 eurot ja sealt edasi 11,12 eurot päevas.

Saare maakonnas on tänavu kümne kuu jooksul käinud tööpraktikal 110 inimest ja 55 inimest on osalenud tööharjutusel.