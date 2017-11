Sõnajalgade tuulikufirma sihib rekordit

Saaremaal asuv seitsme tuulikuga 6 MW Salme tuulepark on 10 kuuga tootnud 15 gigavatt-tundi elektrit, millest kodumaisel tehnoloogial baseeruva Eleon 3M116 osa on 9,7 gigavatt-tundi, vahendas Äripäev.



“Kui veel paar kuud on jäänud aasta lõpuni minna, siis Eleon 3M116-tüüpi tuulik on selgelt tootmisrekordi kursil, ületamaks möödunud aastal saavutatud 11,3 gigavatt-tunni tähist,” ütles Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg. Üks põhjus on parem tuuleaasta.

Eleoni tuuliku töökindlus on 10 kuu lõikes 99,8%, märkis Sõnajalg. Eleon plaanib koos rahvusvaheliste partneritega arendada 38 miljoni eurose projekti raames üle 10-megavatise võimsusega tuuliku Mammout, milleks loodetakse Euroopa Komisjonilt saada rahastamisotsus järgmise aasta alguses.