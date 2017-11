Tööriiete müüja TAMREX avab Kuressaares poe

Mõte Saaremaale laieneda on tööriideid müüva TAMREXi koridorides juba ammu liikunud, kuna nende kaup on saarel tuntud ja klientegi siin omajagu.



Personali- ja kommunikatsioonispetsialist Diana Karmo tõdes, et seni on nad kauba oma siinsetele klientidele siiski teisiti kohale toonud. Poe avamisega muutub olemasolevate klientide elu aga mugavamaks ja valikuvõimalus suuremaks.

“Saaremaa on meie jaoks oluline sihtkoht. Samuti on saarlaste ohutusteadlikkus väga hea, nii on TAMREXi avamine ainult loogiline,” kinnitas Karmo. “Saarlane hoolib oma kodust, lähedastest, iseendast ja kodusaarest, mis teeb temast meile teadliku kliendi, kes ei lepi pooliku lahendusega, vaid soovib parimat.”

Seni on Saaremaale laienemine Diana Karmo sõnul peamiselt asukoha leidmise taha jäänud. Ärikinnisvara ei ole teadupoolest Kuressaares üleliia palju ning TAMREXi tingimustele vastavat veel vähem. “Asukohta otsisime ja erinevaid kohti käisime vaatamas umbes paar aastat ja omajagu läks aega väljavalitud ruumide ümberehitamiseks ja renoveerimiseks.”

Kuressaares Tallinna tänav 80a ehk Selverist üle tee asuvas TAMREXi kaupluses on igapäevaselt kohal üks töötaja ning perioodiliselt käivad siinseid kliente väisamas teisedki tamrexlased. Uksed avab poodi 27. novembril.

TAMREXi müügisaalist leiavad saarlased kogu kaubavaliku: talveriided, -saapad, -kindad ja muu sinna juurde kuuluv, aga ka tuleohutustooted, esmaabikomplektid ja isikukaitsevahendid. “Oleme oma katuse alla koondanud üksnes ohutusmaailma tipptegijad ja valinud suuna pakkuda kliendile vaid kvaliteetset kaupa,” kinnitas Diana Karmo.