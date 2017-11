Aasta allohvitseri tiitli pälvis saarlane

Kaitsevägi valis tänavuseks aasta allohvitseriks Leisi vallast pärit Indrek Ojasoo (fotol), keda tunnustati teenistusele pühendumuse ja lahingukooli õppurite toetamise eest.



Sel aastal saavad 3200 euro suuruse preemia aasta ohvitseriks valitud kaitseväe soomuskooli ülem major Jaan Kessel ja aasta allohvitseri tiitli pälvinud kaitseväe lahingukooli veebel, vanemveebel Indrek Ojasoo.

“Aasta allohvitseri tiitel tuli mulle kindlasti suure üllatusena, sest oma igapäevast tööd tehes ju ei mõtle sellele, kuidas sind selle eest tunnustatakse, vaid sa tahad seda teha parimal võimalikul moel,” ütles vanemveebel Indrek Ojasoo, lisades, et iga inimene on täpselt nii hea, kui on meeskond tema ümber. “Tänasel päeval on lahingukool paremas seisus kui kunagi varem ja seda suuresti tänu nende inimeste panustamisele, kes võtavad allohvitseride harimist oma hingeasjana.”

Kaitseväe koduleht annab ülevaate Ojasoo tegevusest, kust nähtub, et mees alustas teenistust kaitseväes 1998. aastal lahingukooli ajateenijana. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli veebli teenistuskohale asus vanemveebel Ojasoo eelmise aasta augustis.

Eelnevalt on ta teeninud nii lahingukooli instruktori kui ka NATO Brunssumi ühendväejuhatuse staabiallohvitserina. Indrek Ojasoo on neljal korral käinud sõjalisel välisoperatsioonil. Kosovos oli ta meeskonna ülem ja Afganistanis nii jaoülema, kontingendi ülema abi kui ka julgeoleku spetsialistina. Vanemveebel Ojasoo kandidatuuri esitajad tõstsid esile tema pühendumust teenistusele ja tema rolli lahingukooli õppurite toetamisel.