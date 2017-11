“2018. aasta riigieelarve seaduse seletuskirjas seisab, et Mõntu Sadam OÜ-le on otsustatud eraldada Mõntu sadama süvendamiseks 400 000 eurot toetust,” viitas riigikogu liige Andres Ammas eile majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile saadetud arupärimises. “See küllaltki suur ja üllatav toetus eraettevõttele tema valduses oleva sadama ehitustöödeks ei ole kuidagi põhjendatud ning on väga küsitav,” leiab Ammas.

Teadaolevalt on tegemist Saaremaa eraettevõttega, mille omanik Mihkel Undrest on enne kohalike omavalitsuste valimisi Keskerakonda astunud (äriregistri andmetel 23.05.2017) ning aitas Keskerakonnal mitme oma tuttava abiga Saaremaa valimistel ellu jääda.

Keskerakond sai Saaremaal kolm volikogu kohta.

Seoses sellega palume vastata järgmistele küsimustele:

1. Milliseid riigihuve teenib valitsuse otsus toetada erasadamat riigirahast niivõrd suures summas?

2. Kuidas on see toetus kooskõlas riiklike infrastruktuuri arengukavadega? Millises dokumendis on sätestatud riigi soov selliseid erasadamaid toetada ja milleks?

3. Millistele erasadamatele (riigi osalusega sadamad ei kuulu siia kategooriasse) veel ja mis põhjendusel on valitsus otse riigieelarvest ehitustöödeks toetusi maksnud?

4. Kuidas saavad teised erasadamad samaväärset toetust otse riigieelarvest?

5. Kes konkreetselt tegi antud ettepaneku riigieelarvesse ja millise põhjendusega?

6. Kuidas hindate tõsist huvide konflikti, kuna erasadama omanik tegi Keskerakonnale Saaremaal valimiskampaaniat, millele järgnes helde toetus?

7. Kuidas hindate põh­jendatud väidet, et tegemist võib olla poliitilise korruptsiooniga ehk avaliku raha pakkumisega vastutasuks poliitilisele tööle piirkonnas? Kas võtate poliitilise vastutuse, sest tegu on teie valdkonnaga?