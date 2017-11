Jaan Urvet taas Ruhnu vallavanem

Ruhnu vallavolikogu otsustas 16.novembril, et Ruhnu vallavanemana jätkab senine vallavanem Jaan Urvet. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Kristel Lauk ja komisjoni liikmeteks Andres Keskpaik ja Ott Olesk.

Vallavanema ettepanekul kinnitati vallavalitsuse koosseis, kuhu kuuluvad Luise Maria Jõers, Karin Treufeldt, Andre Nõu ja Jaan Urvet.

Volikogu otsustas ka vallavanema palka tõsta – senisest 150 euro võrra suurema summani 1500 eurot.

Vallavanem Jaan Urvet nentis, et tagasivalimine talle üllatusena ei tulnud. Palgakõrgenduse kohta sõnas ta, et proovitakse ikka ülejäänud valdadega kaasas käia, kuid lähtutakse siiski oma võimalustest. “Varsti on vaja hakata tuleva aasta eelarvet koostama, enne jõule tahaks kooli avamise ära teha. Samuti tuleb ikka ja jälle tulla tagasi transpordiprobleemide juurde,” rääkis Urvet uue ametiaja eesootavatest ülesannetest.