JUHTKIRI: Keeruline amet

Sõmera Kodus tegutseb esmaspäevast uus juht Terje Hanson. Hooldekodu juhi kohuseid varemgi täitnud Hanson on AS-i Hoolekandeteenused hinnangul kogenud ja kompetentne juht.

Kui lisada sellele veel tõik, et riigiettevõte kavatseb erihooldekodu igal juhul 2020. aastal sulgeda, on mõistetav, miks ei hakanud ettevõte Sõmera Kodule uut juhatajat väljastpoolt maja otsima. Juhatajatööd ei jätku praeguses Sõmera Kodus enam kuigi kauaks, ent paljugi on vaja veel ära teha.

Seda, et töö Sõmera Kodu juhi ametipostil pole meelakkumine, mõistab ilmselt igaüks, kes kursis erihooldekodu sulgemisotsusega ja saarlaste vastuseisuga sellele. Saati siis Terje Hanson ise, kes on Sõmeral töötanud veerand sajandit. Hanson ütleb, et on nii kaua Sõmera Kodus tegutsenud eeskätt sealsete inimeste tõttu – klientide siirus ja positiivsus on see, mis energiat annavad. Ning et nende inimeste eest tuleb seista – et neil edaspidigi hästi läheks.

Kas ja kuidas see õnnestub ning kui vali on suure Saaremaa valla hääl Sõmera elanike ja personali jaoks parima lahenduse leidmisel, seda näitab aeg.