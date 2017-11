Pautsi “Öömees” jõudis poodidesse

Eilsest on raamatukauplustes saadaval Katrin Pautsi uus põnevik “Öömees”.



Muhu krimiautori kolmas teos toob lugejate ette külapolitseinik Virve kuju, kes hakkab uurima vanal raudteesillal tapetud koolitüdruku juhtumit. Naise sisetunne ütleb, et vanad legendid ja mõrv on kuidagi seotud. Virvele meenuvad aastatetagused kummalised juhtumid ja tal tekib kahtlus, et rahvasuus Öömeheks kutsutav müütiline olend on tegelikult keegi kohalikest.

“Öömees” on Rahva Raamatu kirjastuse uue sarja “Linnalegendid” avateos.