Saaremaa ralli korraldaja valiti Lääne-Eesti turismiarendajaks

Pärnus toimunud Lääne-Eesti turismikonverentsil tunnustati Lääne-Eesti 2017. aasta turismiarendaja tiitliga Saaremaa Rally MTÜ-d.



MTÜ Lääne-Eesti Turism nõukogu esimees Annika Mändla ütles, et Saaremaa ralli tegijate tunnustamine oli kollektiivne otsus. “See on laiapõhjaline valik,” märkis ta. „Oma sõna ütlesid siin erinevad alaliidud ja maakondade esindajad ning ju on siis selle võistluse korraldajad meie tunnustuse välja teeninud.”

Saaremaa ralli direktor Toomas Sepp arvas, et kui on otsustatud ralli korraldamist toetada, siis on see kindlasti välja teenitud. “Sellised asjad teevad loomulikult heameelt,” tunnistas ta. “Aga ega ta üldist pilti suurt muuda, sest korraldamine ja eelarve täitmine on olnud vaja läbi raskuste ikka ellu viia.”

Turismiarendajana tunnustatakse neid, kes on juba pikka aega eriliselt silma paistnud järjepideva arenguga, aidates sellega kaasa Lääne-Eesti kui turismiregiooni tuntuse suurendamisele ja on alati avatud koostööle erinevate osapooltega.