Saaremaa VK-le karastav võit

Kui juba tundus, et mängu hästi alustanud Saaremaa VK on BIGBANK Tartule kohtumist kaotamas, leidsid mehed endas lisahoogu ja suutsid neljapäeval Kuressaare spordihoonesse kogunenud rohkearvulise publiku ees mängu 3 : 2 võidusadamasse tüürida.



“Moraalile mõjuvadki sellised asjad ja sellistes mängudes saadki tugevaks,” märkis Saaremaa VK peatreener Urmas Tali. “Kui sa keerad põse ette ja järgmine kord keerad uuesti, siis jäädki lakse saama. Me teame, mis meie nõrkused on, aga me ei suuda end niipalju kokku võtta, et oleme grammi võrra keskmisest stabiilsusest paremad. Kui oleks suutnud, oleks see pilt olnud hoopis parem.”

Balti võrkpalliklubisid ühendava liiga kohtumises võitis Saaremaa esimese geimi korraliku sooritusega 25 : 20. Kuid siis hakkas võõrustajate nagu õlitatult töötanud mängumootor üha enam vahele jätma ja külalised võitsid 25 : 22. Hoo üles saanud tartlased jätkasid seejärel kolmandas geimis turmtule andmist ja said ette 18 : 9.

“See oli eelkõige teise geimi lõpp, mis meid mängust välja viis,” tõdes Urmas Tali, lisades, et kolme minutiga, mis kahe geimi vahel on, peaks suutma need asjad ära unustada, mis kehvasti läinud, ja proovida siis uuesti oma töö ära teha.

Siis tuli taas vastuvõtuga hädas olnud Tomaš Halanda asemel mängu Helar Jalg ja hakkas juhtuma. Saarlased tegid 13 : 1 vahespurdi ja said ette 21 : 19. Lõpus olid siiski kindlamad külalised ja geim läks 27 : 25 neile.

Urmas Tali sõnul oli sellelt seisult ennast mängu tagasi tuua keeruline. “Blokk hakkas tööle ja Hindrek (Pulk) lõi need pallid ära. Paraku tulid meil lõpus ka rumalad servivead, mida ei tohiks sellisel hetkel teha. Oleks me siis natuke riski vähemaks võtnud ja võib-olla kergemalt punkte saanud, oleks äkki võit võimalik olnud.”

Nüüd jätkasid saarlased aga sealt, kus eelmises geimis oli pooleli jäädud. Kiirelt mängiti end ette 8 : 2, 16 : 6 ja tablool särasid numbrid 25 : 14. “Kolmanda lõpp oli see, mis neil tõmbas jala natuke sirgu, aga õnneks me suutsime just siis jälle oma välja mängida,” märkis Tali.

Viimases geimis jagus tasavägist mängu seisuni 7 : 7, siis saadi Rauno Tamme ja Pulga vedamisel ette ja vormistati võit 15 : 10. “Võistkonnana mängisime eelkõige kolmanda geimi keskelt hästi,” nentis Urmas Tali. “Meil oli kahes esimeses geimis küll hea rünnak, aga sellest ei ole kasu, kui servi kätte ei saa. Jalg tuli väga hästi sisse, lappis meie vastuvõtud ära, Hindrekul oli väga hea rünnakupäev.”

Hindrek Pulk kogus võitjate parimana 18, Rauno Tamme ja Mihkel Tanila 13 punkti.