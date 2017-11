Saarlane pürib oma unistuste polaarmatkale

Kuressaarest pärit noor andekas loodusfotograaf Priidu Saart vajab oma unistuse täideviimiseks kõigi abi.



Saarlane tahab nimelt osa võtta Fjällräveni polaarretke konkursist ning selleks on tal tarvis kokku saada piisav ports hääli. Retkele pääseb igast riigist see, kes kogub enim hääli. Tõsi, Priidu Saart on praegu Eestist ainus, ent osaleda soovijatel on võimalus jätkuvalt registreeruda.

Tegemist on Arktika looduses kulgeva 300 km pikkuse koerarakendimatkaga, kus eestlased on mõned korrad varemgi osalenud. Nõnda palub ka 21-aastane Priidu Saart kõiki võtta üks hetk ja anda oma hääl just talle.

Kaotada pole midagi



Ennast tutvustavas videos tõdes Eesti maaülikoolis õppiv Saart, et loodus ei ole tema jaoks teps mitte koht, mida lihtsalt külastada, looduses tunneb ta end kui kodus. Oma suurimaks kireks peab ta looduse ilu jäädvustamist, seda nii foto- kui ka videokujul.

Konkursist ja matkast sai Priidu Saart teada kahe aasta eest, kui seal osales Hans Markus Anton, samuti Eestist pärit noor loodusfotograaf. “Toona mõtlesin, et kunagi tahaks ka ise midagi sellist kogeda. Nüüd tundsin, et aeg on küps, kaotada pole midagi.”

Osalemine oleks Priidu jaoks unistuse täitumine. Matk on tema hinnangul väga hea võimalus enese proovile panemiseks rasketes oludes ja hea koht enda paremini tundma õppimiseks. “Toimub see üsnagi puutumatus looduskeskkonnas ning loodus ja loodushoid on minu jaoks väga olulised,” kinnitas ta.

Kindlasti on väärtuslikud ka uued tutvused üle maailma inimestega, kes tunnevad rõõmu samadest asjadest, mis on olulised Priidule. “Matkalt tuleksin tagasi paljude piltide, videote ja lugudega, mida kõigiga jagada,” märkis ta.

Esimese seebikarbi-laadse digikaamera ostis saarlane ise oma kogutud säästude eest juba 11-aastaselt. “Huvi oli kindlasti juba varem, isa kaameraga tehtud pilte oli alati väga põnev ilmutusest oodata,” meenutas ta, lisades, et esialgu pildistas ta kõike, mis vaid ette juhtus.

Virmalised on lemmikud



Peegelkaamera ostuga nelja ja poole aasta eest huvi asja vastu kasvas. “Hakkasin samal ajal rohkem looduses käima, näiteks merd pildistamas,” tõdes Saart. Tõsisemalt asus ta asjaga tegelema pärast kaitseväge poolteist aastat tagasi. Siis hakkas ta rohkem ka videoid filmima. “Nüüdseks veedan oma vaba aja nii palju kui võimalik kaameraga kusagil looduses,” nentis ta.

“Rabad, mereääred, metsad – tunne on seal viibides nagu kodus. Ei kujuta ettegi, kui ühel päeval seda teha ei saaks.” Vaieldamatud lemmikud, mida jäädvustada, on Priidu jaoks virmalised oma imelise iluga. “Hea õnne korral on võimalik neid ka polaarretkel näha ja seal võivad nad olla Eesti omadest palju võimsamad.”

Alles sel sügisel pälvis Priidu Saart ka Kuressaare linnavalitsuse ja MTÜ Visit Saaremaa koostööna korraldatud fotokonkursi “On see tõesti Saaremaa?” võidu oma fotoga “Saaremaa öös on asju ja värve”. Aasta eest Tõllil tehtud fotol õnnestus autoril tabada mitut ilmastikunähtust korraga – virmalisi, äikest ja tähistaevast.

AITAME PRIIDU RETKELE!

Priidu Saarti poolt saab hääletada Fjällraveni polaarretke veebilehel polar.fjallraven.com. Hääletamiseks on aega 14. detsembrini.