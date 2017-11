Sõmera Kodu sai uue juhi oma personali hulgast

Kuna Sõmera Kodu senine juhataja Helle Kahm asus Saaremaa valla abivallavanema ametisse, määras AS Hoolekandeteenused tema mantlipärijaks senise vanemtegevusjuhendaja Terje Hansoni.



“See on püsiv lahendus ja teist juhti me ei otsi,” ütles AS-i Hoolekandeteenused juhatuse liige, teenuste direktor Liina Lanno.

Tema hinnangul on seni tegevusjuhendaja töötanud Hanson kogenud ja kompetentne juht, kes on ka Helle Kahmi puhkuste ajal teda edukalt asendanud.

Lanno sõnul on Hansoni ülesanded juhtida hooldekodu kliendi- ja personalitööd ning klientide ettevalmistamist Sõmera Kodu reorganiseerimisel uutesse kodudesse kolimiseks.

25 aastat Sõmera hooldekodus töötanud Terje Hanson on seal tegutsenud mitmes ametis – algul tööväljaõppe instruktorina ja seejärel, 2008. aastani, majandusjuhatajana, kuni AS Hoolekandeteenused Sõmera hooldekodu oma haldusalasse võttis. Sestsaadik on ta töötanud vanemtegevusjuhendajana.

“Mind on nii kaua Sõmera Kodus töötamas hoidnud eelkõige siinsed kliendid – nad on nii vahetud ja positiivsed inimesed, annavad nii palju energiat,” ütles Hanson. “Ka on mu töö olnud väga huvitav – kõik päevad on erinevad, kaht ühesugust päeva ette ei tule.”

“Kui ligi kaheksa aasta eest Sõmera Kodu juhiks tulin, oli Terje juhi kohusetäitja, kuna vahepeal juhti ei olnud,” ütles Sõmera Kodu nüüdseks endine juht Helle Kahm, kel oli eile erihooldekodus viimane tööpäev. “Nüüd annan selle maja Terjele rahuliku südamega uuesti üle, kuna ta on tasakaalukas ja töökas inimene.”

Sõmera Kodu tegevusjuhendaja Milvi Kundrats on Terje Hansoniga koos töötanud kõik need 25 aastat. “Mina toonase hooldekodu toonase juhina ta ju Sõmerale tööle kutsusin,” tähendas Kundrats kolleegi kohta.

Tema sõnul on Terje Hanson tubli, hakkaja ja sõbralik inimene, keda kliendid armastavad. “Samas on tal olemas kõik omadused, mida juhiametis vaja,” leidis Kundrats.

Uus juht möönis, et Sõmera Kodul on käsil ja ees ootamas keerulised ajad. “Aga eks keerulised ja rasked ajad tule samuti üle elada,” ütles Terje Hanson. “Seda enam, et meie töö on seotud inimestega, kelle eest peab seisma, et neil läheks kõik ka edaspidi hästi.”

Sõmera Kodu praegustest klientidest jääb Hansoni andmeil Saaremaale 74 inimest. Ülejäänud viiakse erihoolekandeteenusele mandrile.

“Mõned kliendid, kes on ise soovi avaldanud, on juba mandrile viidud,” märkis Hanson.

AS-i Hoolekandeteenused ostetud Ruubi Koju Kuressaares kolib kümme Sõmera Kodu elanikku praeguse kava kohaselt detsembris.

Erihooldekodu reorganiseerimise vastu on teiste seas Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad Tõnu Munk, Taavi Kurisoo ja Neeme Kööts, kes korraldasid maapoodides allkirjade kogumise Sõmera Kodu sulgemise vastu. Neljapäeval toimus IRL-i Saaremaa piirkonna juhatuse koosolek, kus oli kõne all ka see, mida kogutud allkirjadega edasi teha.

“Kõigepealt korjame lehed poodidest kokku ja siis ilmselt anname allkirjad koos pöördumisega üle Saaremaa vallavolikogule,” ütles juhatuse liige Tõnu Munk.