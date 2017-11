Erika Eding võitis kokkade kümnevõistluse

Kuressaare Ametikooli õpilane Erika Eding võitis Belgias kokkade kümnevõistluse ning auhinnagalal riputati talle kaela kuldmedal.

“See oli suurepärane tunne,” ütles Erika Eding Saarte Häälele, selgitades, et teatud mõttes oli see üllatav, et nii hästi läks, et esimene koht tuli, kuid ta lisas, et tundis end siiski kindlalt, sest meeskonnatöö sujus hästi ja nad lootsid teha head tulemust. Õnnelik võitja tänab kogu südamest ka oma õpetajaid, kes toetasid ja innustasid teda.

“Minul on suur au töötada sellises koolis, kus õpivad nii võimekad õpilased,” ütles Kuressaare ametikooli turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu, lisades, et oli väga uhke tunne olla Oostendis, kus oli 25 erinevat riiki ja seista Erika kõrval ning võtta vastu õnnitlusi. Tamsalu sõnul oli Erika enesekindel kapten, kellele kogu meeskond kuuletus ning see talle võidu tõi.

“Peakohtunik ütles, et just selline meeskonna töö ja organiseeritus neid esikohale viis,” selgitas Tamsalu.

Belgias Oostendes algasid tänavused Euroopa Hotelli-ja Turismikoolide Assotsiatsiooni AEHT võistlused 13. novembril ning kokkade kümnevõistlusest võttis Kuressaare ametikooli õpilane osa esmakordselt.

AEHT võistlus algas kolmestesse võistkondadesse loosimisega, ning sama riigi esindajaid kokku ei loositud. Erika Eding loositi meeskonna juhiks, ehk suurim vastutus oli temal kui kaptenil. Võistkonda kuulus veel õpilane Itaaliast ja teine Sloveeniast.

“Meile anti tund aega, et koostada töökava, paika panna toorained, tehnikad ja joonistada täpselt serveeritav roog,” rääkis Erika, kelle sõnul said nad toidukorvi sisu teada alles vahetult ennem tööplaani koostamist.

Võistkond pidi kasutama kala Red Gurnard, krevette, karpe ja kohalikku õlut ja sinepit. Nende teoreetiline koostöö läks hästi, hoolimata itaallanna peaaegu olematust inglise keele oskusest. Teatevõistluses oli 10 ülesannet. Igale liikmele kolm ülesannet ja viimane tuli sooritada kolmekesi, ehk lõpp viimistlus ja serveerimine.

Iga ülesande sooritamiseks oli aega vahemikus 5-12min. Kogu võistlus kestis kaks tundi. Erika sõnul oli pisut närvesööv asja juures see, et sellel hetkel kui üks oli köögiboksis ülesannet sooritamas, pidid teised olema köögi taga nägemata, mis toimub. Väikese vahepausi ajal nad vahetasid infot.

Kohtunike poolt tagasiside oli üldiselt väga positiivne, lisaks tõsisele tööle said õpilased ägeda ja lõbusa kogemuse.

AEHT iga-aastast suurüritust korraldati tänavu 30. korda. Võistlused lõppesid auhinnagalaga reedel, 17. novembril.

Õpilasi saatsid juhtõpetaja Ülle Tamsalu, kokaõpetaja Halliki Väli ja AEHT juhatuse töös kaasa lööv direktor Neeme Rand.