KAS PÖÖRE JURIIDIKAS? Saksamaa kõrge kohus seadustas kolmanda soo

Hiljuti langetas Baden-Württembergi Liidumaal Karlsruhes istungeid pidav Saksamaa konstitutsioonikohus suisa ajaloolise otsuse, mille kohaselt pole riigi elanikkond mitte kahe-, vaid kolmesooline. Mees- ja naissoo kõrval eksisteerib Saksamaal nüüd ka kolmas sugu, mille esindajaid nimetatakse praegu interseksuaalideks.



Vastavalt Piiblile lõi jumal inimese eranditult kahesoolisena – mehe ja naisena. Tegelikult on juba ammustest aegadest alates siia ilma sündinud inimesi, kellel on nii mehe kui ka naise soolised tundemärgid. Suure tõenäosusega ei hakka ka ristiusu tõdesid hästi tundvad religioossed inimesed eitama, et nn interseksuaalid on samuti jumala looming.

Sellest hoolimata on mõned fundamentalistid Karlsruhes asuva kõrge kohtu otsust, millega interseksuaalsus kuulutati kolmandaks sooks, teravalt kritiseerinud, kirjutab ajakirjanik Heribert Prantl ajalehes Süddeutsche Zeitung (SDZ) ilmunud artiklis.

Varasemad juriidilised pretsedendid



Tema sõnul eelistaksid usufanaatikud, et inimesed, kelle kehal on mõlema soo tunnused, teeksid täiskasvanuks saades põhimõttelise valiku ja kuulutaksid end vähemalt juriidiliselt kas meheks või naiseks. Nii on seda tehtud inimkonna kogu pika ajaloo vältel…

