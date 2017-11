PERSOON: Ehatähtede laul Heli taktikepi all

Milline on koorijuhi töö, kui lauljate keskmine vanus on üle 94 eluaasta? “Väga vahva ja südant soojendav,” teab Heli Tenno, kes juhatab Kanadas Ehatähtede-nimelist koori.



Just selline koor tegutseb Toronto eesti vanadekodus Ehatare. Kooriliikmeid on kokku 14, ühel neist jookseb 102. eluaasta. “Eestlase jaoks tundub nii kõrge vanus imekspandav,” tunnistab Heli. “Mis nad nii kõbusad hoiab? Arvan, et see põlvkond, kes Eestist kunagi Kanadasse tuli, on lihtsalt nii visa, tulest ja veest läbi käinud.”

Heli hinnangul mängib oma rolli seegi, et Kanadas on heaoluühiskond ning kõrgetasemeline ja inimesest hooliv meditsiinisüsteem.

Heli tõdeb, et kuigi muusikaliselt keerulist repertuaari nii kõrges vanuses lauljatega enam ette võtta ei saa, laulab koor siiski kahe- ja isegi kolmehäälselt. Heli uuendusmeelse naisena on Ehatähtede peamiselt eesti muusikaklassikast koosnevat repertuaari rikastanud ka tänapäevasema muusikaga. “Nad on väga tublid,” kiidab Heli oma Ehatähti. “Hea näide sellest, et eestlased on laulrahvas – laulavad, kuni vähegi jaksavad.”

Vahel käivad Ehatähed esinemas ka väljaspool oma Ehataret – näiteks soome eakatekodus. Ja Toronto Eesti Majas, kuhu neid laulma kutsutakse.

Heli teisedki tegemised Kanadas on seotud muusikaga. Ta peab Toronto eesti seltsi täienduskoolis muusikaõpetaja ametit ning on kahest eesti luteri kirikust ühes, Vana-Andrese eesti luteriusu kirikus koorijuht ja kirikumuusik. Heli juhatada on kiriku segakoor ja kammerkoor Rõõm. Neist viimasesse kuuluvad peamiselt kahekümnendates-kolmekümnendates aastates eestlased. Lauljate hulgas on nii Kanadas sündinud-kasvanud noori kui neid, kes Eestist sinna elama asunud. Ja “läbirändajaidki”, kes Kanadas peatuvad vaid ajutiselt…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.