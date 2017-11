Teed keetes tasub truuks jääda ühele taimele korraga

“Kui kasutad, kasuta ühte taime korraga!” kinnitab Kihelkonna mailt Abulast pärit Tiiu Kauber, mitukümmend aastat taimedega tegelenud, päris oma ürdiaeda pidav taimeteetark.



“Ma olen Sassi (Vigala Sass – K. K.) usku. Olen tema juures õppimas käinud,” tunnistab Tiiu, tuues välja, et viimasel ajal on ajakirjanduses ilmunud üht-teist Sassi õpetuse kohta, mis on tal nüüd kangesti südame peal. Nimelt on Sass öelnud, et taimede kooskasutamise kohta on mõndagi senimaani uurimata.

Parem karta kui kahetseda



“Punane, kollane, sinine – ilusad värvid kõik kokku pandud, rukkilill, saialill, moon või mistahes ja pakendi peale kirjutatud “Seksitee”. See on puhtalt turundus,” leiab Tiiu. Tema selliseid säravate nimedega segusid pelgab. Tiiu sõnul ei saa kindel olla, kuidas erinevad taimed kokku keedetuna omavahel reageerivad ja kas nende toimeained üldse klapivad.

Seega pole taimeteetegu niisama naljategu ühti. “Kas nad kokku sobivad, pole nii väga uuritud, ja seda ütles ka Sass,” nendib ta. “Seepärast olen ka mina seda usku, et kui kasutad, kasuta ühte taime korraga!” Kui inimene võtab parasjagu mingeid tablette, tasub enne taimeteede lisaks joomist ka arstiga konsulteerida. Parem karta kui kahetseda…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.