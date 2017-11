VANEMAGENT K MEMUAARID (3): Võitlus sisevaenlasega

Ega hunt hunti murra



Teine lugu I maailmasõja ajal Tsaari-Vene vastuluures töötanud salaagendi memuaaride põhjal ilmus Saarte Hääles oktoobri keskel. Seekordses osas kirjeldab vanemagent K võitlust tol ajal Saaremaa kaitseülemaks olnud sakslase von Rennenkampfiga, kes oli osutunud hundiks lambanahas.



“Seni tuli teil maadelda sakslastega, meie vaenlastega, kuid seekord oma ülemusega: von Rennenkampf, meie ülemus Saaremaal, teeb sigadusi,” teatas ühel hommikul agendile Peeter Suure merekindluse vastuluure osakonna ülem kapten Boris Tjagin.

Käsk oli kiiresti Saaremaale sõita, kuid täpsemad selgitused jättis ülem andmata: “Minge ja uurige ise. Näete ja kuulete. Ei taha, et sõidaksite sinna eelarvamistega. See võib olla asjale ehk kahjuks.”

Agent K sai dokumendid metsakaupmees Ostrovski nimele ja jõudis ülejärgmisel päeval Hiiumaa kaudu Saaremaale. Alles seal selgus täpsemalt, miks teda saarele komandeeriti. Nimelt oli Rennenkampf kümme päevaa eest Kuressaares vangistanud agendi, kes oli tema järele nuhkima saadetud. Vastuluure oli vendunud, et von on sakslaste teenistuses, kuid seni polnud seda tõestada õnnestunud.

Von sakslaste teenistuses



“Kui ülemus vaigistab juba oma vastuluureagendi, kelle kohta kuuleb, et see on pandud ta tegevuse järele valvama, siis võib sellelt ülemuselt kõike loota,” ütles vanemagendile Lümanda ministeeriumikooli õpetaja, kelle ta oli suvel vastuluure teenistusse värvanud…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.