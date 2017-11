Ametikooli õpilane võitis kokkade kümnevõistluse

Belgias kokkade kümnevõistlusel esmakordselt osalenud Kuressaare ametikooli õpilane Erika Eding naasis võistlustulest kuldmedaliga.



13. novembril algasid Belgias Oostendes tänavused Euroopa hotelli- ja turismikoolide assotsiatsiooni AEHT võistlused, millest võttis osa ka Kuressaare ametikooli õpilane Erika Eding. Erika osales kokkade kümnevõistluses esmakordselt ja oli äärmiselt edukas, võites kuldmedali.

Kohapeal loositi välja kolmeliikmelised võistkonnad, kuhu ei tohtinud kuuluda sama riigi esindajad. Erika võistkonda kuulusid veel kokaõpilane Itaaliast ja Sloveeniast, kuid meeskonna juhiks osutus Erika ise.

Tunni ajaga koostati töökava, pandi paika toorained, tehnikad ja visandati serveeritav roog, seejuures said võistlejad toidukorvi sisu teada alles vahetult enne tööplaani koostamist. Kasutada tuli punase merikuke nimelist kala, krevette, karpe ning kohalikku õlut ja sinepit.

“Meie teoreetiline koostöö läks hästi, hoolimata itaallanna peaaegu olematust inglise keele oskusest. Köögis andis praktiline töö realistlikuma aimu meie tegelikest oskustest. Kokku oli teatevõistluses 10 ülesannet, iga ülesande sooritamiseks aega 5–12 minutit ja kogu võistlus kestis kokku kaks tundi,” rääkis Erika Eding.

Ta lisas, et pisut närvesööv oli asja juures see, et samal ajal kui üks oli köögiboksis ülesannet sooritamas, pidid teised olema köögi taga, nägemata, mis toimub. Infot vahetati vaid väikese vahepausi ajal.

Võit tuli teatud mõttes üllatusena, kuigi meeskonnatöö oli sujunud hästi ja lootused olidki kõrgetele tulemustele.

“Mul on suur au töötada sellises koolis, kus õpivad nii võimekad õpilased,” sõnas Kuressaare ametikooli turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu. Ta lisas, et tundis suurt uhkust, seistes Erika kõrval ja võttes vastu õnnitlusi võistlusel, kus osales 25 erinevat riiki. Tamsalu sõnul oli Erika enesekindel kapten, kellele kogu meeskond kuuletus, ning see talle võidu tõigi. “Peakohtunik ütles, et just selline meeskonnatöö ja organiseeritus neid esikohale viisidki,” märkis Tamsalu.

Õpilasi saatsid juhtõpetaja Ülle Tamsalu, kokaõpetaja Halliki Väli ja AEHT juhatuse töös kaasalööv direktor Neeme Rand.