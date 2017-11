EKRE juhib tähelepanu veelinnujahi puudustele

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsioon esitas keskkonnaminister Siim Kiislerile arupärimise, millega soovib juhtida tähelepanu jahituristide tekitatud kahjudele ja veelindude jahi regulatsiooni puudustele.



Fraktsioon soovib ministrilt vastust, kas ministeerium suhtub probleemi tõsiselt ja mida on kavas ette võtta, teatas EKRE fraktsiooni pressiesindaja BNS-ile.

EKRE fraktsiooni liikme Jaak Madisoni sõnul võimaldab praegune regulatsioon jahituristidel seadusi kuritarvitada. “Avalikuks on tulnud juhtumid, kus jahituristid on lasknud meelelahutuslikul eesmärgil suures koguses veelinde. Sealjuures on lastud saak jäetud loodusesse vedelema. See haavab paljude inimeste õiglustunnet,” ütles Madison.

“Osaliselt tuleneb probleem sellest, et 2013. aastal uuendatud jahiseadusega anti maaomanikele piiramatu voli küttida oma maal väikeulukeid. Samast aastast kuuluvad jahilinnud väike­ulukite alla ja neid võib seetõttu piiramatult küttida,” sõnas ta.

“Meie hinnangul on linnujahi normid Eestis praegu liiga leebed. Jahilinnud tuleks liigitada eraldi kategooriasse ja seada küttimisele ülempiirid. Samuti tuleb teostada suuremat kontrolli, et jahituristid koristaksid linnud kohe pärast küttimist,” ütles Madison.