Ilmateenistuse andmeil tuleb alanud nädala ilm rahutu, oodata on nii tugevat tuult, lörtsi kui ka vihma.



Teisipäeval püsib Eesti kohal madalrõhuala, kuid see jääb märksa nõrgemaks. Mõnes kohas sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vihma. On udu ja jäidet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel 0 kuni –3 kraadini, rannikul on kuni +2, päeval –1 kuni +1 kraadi, saarte rannikul paar-kolm kraadi enam.