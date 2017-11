JUHTKIRI: Bussi oodates

Isegi kui kellelgi on maakonna bussiliinivõrgu kohta viimastel aastatel jagunud häid sõnu, kostab rahulolematute hääl valjemalt. Need, kes ehk isegi sõidaksid bussiga, peavad graafikut liiga hõredaks ja/või väljumisaegu sobimatuteks. On kohti, kust bussidega enam liikuma ei pääsegi. Või kui pääseb, siis tagasi samal päeval enam mitte. Kui üldse.

Nii pole midagi imestada, et neid, kes bussiga sõidavad, on aina vähem. Kuna sõitjate arv üha väheneb, tõmmatakse üha koomale ka liinivõrku ja väljumisaegu. Nii on see vähemalt siiamaani toimunud. Nokk kinni, saba lahti.

On võimalus, et tulevast aastast hakkab maakonnasisest ühistransporti korraldama Saaremaa vald. Juhul kui halduslepingu tingimused vallale sobivad. Kas aga vald suudaks riigi antava raha eest korraldada ühis­transporti nii, et inimesed – vähemalt suurem osa neist – oleks rahul ja sõitjate arv kasvaks? Palju räägitud tasuta sõidu võimalus on küll tore asi, ent sellest pole kuigi suurt kasu, kui väljumisajad ja marsruut kohe kuidagi ei klapi.