Kesköised reisid võivad lükkuda hilisemaks

Jaanuarist hakkab mandri ja suursaarte vahelist parvlaevaliiklust korraldama maanteeamet. Graafikute koostamisel tahab amet jälgida selle aasta statistikat ja arvestada juba ette ka saartel toimuvate suurüritustega. Kesköised Virtsu–Kuivastu reisid ei kao.



Tippajad on laevaliikluses suvekuude nädalavahetused. Tänavu suvel juunist augustini jäi TS Laevade statistika kohaselt pühapäeviti Kuivastus sadamaalale laevast maha kokku 17 222 rajameetrit autosid, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Saarlased soovivad kindlasti järgmise aasta suvekuudeks kolmandat laeva ja et see saaks vajadusel ka operatiivselt liinile minna.

Maanteeamet paneb juba ka kokku järgmise aasta graafikuid, arvestades tänavust üleveostatistikat ja saarte järgmise aasta suurüritusi. Järjekordade tekkimisel lisalaeva liinile suunamist püütakse operatiivsemaks teha.

Vahepeal tuliseid arutelusid tekitanud kesköise Virtsu–Kuivastu reisi ärajätmist maanteeamet ei prognoosi. Praegu on otsus selline, et lükata viimast reisi pigem natuke edasi – 30 minutit, et ka need saarlased, kes tulevad reedel näiteks Soomest, viimasele laevale jõuaksid.

Uudistetoimetus/ERR