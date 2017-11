KRISTINAGA ELUST ENESEST: Aita kaaskodanikku ise, eestlane

Teiste rahakotis sorimine ei ole võib-olla kõige õilsam tegu, aga paneb inimesed alati kõrvu teritama. Teravus liigub kiirelt kõrvadelt suu ja rusika poole, kui selgub, et mingi riigiametnik on saamas palgatõusu või hüvitist, mille summa tundub tavainimese jaoks lausa ulmeline. Seesama tavainimene ei pea olema spetsialist, saamaks aru, et riigil napib raha seal, kus seda kõige enam vaja oleks, aga hüvitiste, preemiate ja jumal teab mille jaoks avaneb ootamatult laegas, kust kuldsed joad tuhandeid eurosid otse riigiametnike pangakontole voolavad.



Selge see, et need inimesed teevad ka rasket ja vastutusrikast tööd. Samas ei usu ma kohe üldse, et Eestis ei leidu näiteid üksikemadest ja -isadest, kes pere toetamiseks rassivad rasket tööd ja teevad ületunde.

Või võtkem pensionärid, kes hoolimata oma vanusest käivad tööl selleks, et pensionile lisa teenida. Või siis päästjad, kelle töö ongi inimeste päästmine. See selleks.

Hoopis rohkem hämmastab mind sama asi, mida ilmselt paljud inimesed on tähele pannud. Kas just ei kogutud raha ja annetusi vähihaige tüdruku raviks, kes haigekassast raha ei saanud? Kas haiglad ei kogu pidevalt annetusi selleks, et turgutada elule enneaegseid lapsi? Et päästa inimesi. Kui muul ajal on võimalik neid asju veel kahe silma vahele jätta, siis jõulude paiku täitub televisioon saadetega, kus põhiline fookus ongi millegi või kellegi jaoks raha korjamine. Tekib küsimus, kas siinse inimese jaoks ongi elu kohati tõeline hädaorg.

Mul ja kindlasti paljudel teistel ei ole mingi raskus annetada see väike rahasumma, kui kellelgi seda vaja on. Siiani olengi seda teinud kaugemale mõtlemata, pidanud seda lihtsalt paratamatuseks, et mõned asjad lihtsalt on nii, nagu need on.

Ühel aastal jagas üks mu tuttav nimekirja mänguasjadest, mida olid endale soovinud lapsed, kes olid kas lastekodus või ei saanud vanemad neile seda kuidagi lubada. Lasin silmadega üle nimedest, vanustest ja nende soovidest. Heitsin pilgu omaenda väikesele tüdrukule ja mõtlesin, et ühe väikese inimese rõõmustamiseks on vaja vaid seda ühte asja, mis tema nime taha on kirjutatud.

Tõime poest kotitäie mänguasju ja panime teele. Väike asi, aga vähemalt oli siis Eesti peale paar last vähem, kelle jõulusoov täide ei läinud. Parem kui mitte midagi.

Olgu see “Kodutunne”, “Jõulutunnel” või korjanduskast keset poodi, alati tekib tunne, et kui vähegi saaks, annaks rohkemgi. Samas saab Edgar Savisaar hüvitiseks 15 865 eurot, Taavi Aas 12 661 eurot, Merike Martinson 25 323 ja Mihhail Kõlvart 12 661 eurot. Kõik on küll jokk, aga õiglustunne pani küll karjuma, et pagana pihta, mis kõik annaks selle rahaga ära teha!

Paraku on see nagu tuuleveskitega võitlemine, sest ega siis inimesele saa dikteerida, mida ta oma rahaga teeb, kui ta selle kord juba saanud on. Kistakse ja kirutakse, aga kokkuvõttes jääb ikka nii, nagu on.

Haige lapse vähiravi jaoks küsib perekond ikkagi raha Facebookis ja kui väga veab, pääseb telekasse. Õnneks on ka vaene tavakodanik valmis oma leivast raasukese annetama ning pea alati saadakse vajalikud summad kokku. Osa inimesi riisub ikka edasi oma hõreda rehaga, samal ajal kui teisele ulatatakse lahkelt lumelabidas.