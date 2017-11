Läti liini avamine sõltub laevafirmade huvist

Saaremaa ja Läti vahelise laevaliini eeluuringu koostaja hinnangul sõltub liini tulevik esmajoones laevaoperaatorite huvist.



Saaremaa vald pöördus viie laevafirma poole,uurimaks, kellel on huvi Saaremaa ja Läti vahelise laevaühenduse loomise vastu. Lindaliinile, TS Laevadele, Tallink Grupile, Kihnu Veeteedele ja Saaremaa Laevakompaniile saadetud pöördumisele ootab vallavalitsus vastust juba 1. detsembriks.

Laevaettevõtetele saadetud päring on üks ja kõige olulisem osa Läti laevaliini võimalikkust käsitlevast eeluuringust. MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) ja OÜ Arenguruum vahel sõlmitud töövõtulepingu kohaselt peaks uuring valmima detsembri keskel. “Praegu töö käib ja tõenäoliselt saame uuringust lähemalt rääkida taas detsembri teises pooles,” ütles SKK nõustaja Ivar Ansper Saarte Häälele.

Täna ja homme viibivad OÜ Arenguruum ja Mõntu sadama esindaja Lätis, kus kohtuvad Riia ja Ventspilsi sadama ning Vents­pilsi linnavõimude esindajatega. OÜ Arenguruum esindaja Aado Keskpaik tõdes, et uuringu läbiviimisel on võtmeküsimuseks operaatorite huvi. “Samal ajal uurime võimalike partnerite seisukohti ja ootusi. Kui need allikad on läbi käidud, siis saame vaadata, kas on materjali, mille põhjal mingeid tasuvusarvutusi teha,” nentis ta.

Laevafirmadele saadetud pöördumises märgitakse muu hulgas, et aastail 2005–2008 opereeris Saaremaa ja Läti vahelisel Mõntu ja Ventspilsi sadamaid ühendaval liinil AS-i Saaremaa Laevakompanii tütarfirma SSC Ferries OÜ. Majanduslikult ettevõte kasumisse ei jõudnud ja majanduskriisi saabudes 2008. aastal liin suleti.

“Tänaseks on majanduskriis möödas ning turismivood Eestisse ja Lätti kasvamas. Saaremaa ja Läti vahelise turismi teenindamisele suunatud laevaliini taasavamise vastu on tugev huvi nii Ventspilsi linna kui ka Saaremaa valla poolt. Mõlemad omavalitsused on valmis osutama liini avamisel kaasabi, sh Eestis ja Lätis kättesaadavate meretranspordi riigiabi võimaluste kasutuselevõtul,” öeldakse pöördumises ja lisatakse, et Saaremaa poolt vaadates võib kaaluda kaht liinivarianti – Ventspils–Mõntu ja Riia–Roomassaare –, mis pole aga teineteise alternatiivid, sest on tõenäoliselt suunatud erinevatele turusegmentidele.

Ventspilsi–Mõntu liini puhul nähakse perspektiivi Läti poolel eelkõige Kurzeme regiooni elanike teenindamisel ning Eesti poolel arvestatakse klientidena Saaremaa elanikke ja sealseid puhkajaid. Mõlemalt poolt liiguvad ka läbisõitvad turistid.

Esialgse kaalutluse põhjal võib sellele liinile sobida kas ROPAX-tüüpi parvlaev või siis autosid vedav kiirlaev HSC. Laeva soovitav mahtuvus on kuni 300 reisijat ja 60 autot. ROPAX-i sõidu kestus on kuni 4 tundi (kiirus 12–16 sõlme). HSC laeva sõidu kestus on kuni 2 tundi (kiirus 25–30 sõlme).

Riia–Roomassaare liin saaks Läti poolt olla orienteeritud eelkõige Riiast lähtuvatele jalgsireisijatele. Mõeldav on ainult reisijaid vedav kiirlaev, mis katab pika vahemaa mitte enam kui 2,5 tunniga (kiirus umbes 35 sõlme). Liin peab olema konkurentsivõimeline autoga Riiast Kuressaarde (Saaremaale) reisimisega, mis kestab vähemalt viis tundi.