Lõmala külastuskeskus hakkas tegelema majutusega

MTÜ Lõmala Sadam juht Andro Roosileht tõrjub kuuldusi, nagu oleks toetusrahaga rajatud Lõmala külastuskeskusest saanud omaniku suvekodu või pelgalt majutuskoht äritegemiseks.

“Mul on sellest jutust täiesti kõrini, juba suvel hakkas mingi kaagutamine pihta,” ütles MTÜ Lõmala Sadam juhatuse liige Andro Roosileht, kelle kinnitusel tegutseb külastuskeskus edasi nende funktsioonidega, milleks ta loodi. “Meil on näitus üleval samas mahus nagu enne, säilinud on võimalus panna näitus üles võõrastel inimestel, nagu me oleme välja pakkunud,” kinnitas ettevõtja.

Erinevalt mõnest teisest Saaremaa mereväravast puudub Lõmala sadama toetuseks Roosilehe sõnul riigieelarves eraldi rida ning kui ühel hetkel sai selgeks, et asi ei too piisavalt sisse, tuli midagi välja nuputada.

Võimaluse tegevust laiendada andis seegi, et 2010. aastal avatud külastuskeskusele toetusraha kasutamisega kaasatulnud kohustuste periood lõppes juba kaks aastat tagasi. Alates sellest hooajast pakub külastuskeskus ööbimisvõimalust kuni 14 inimesele (viis eraldi tuba).

Roosilehe sõnul suvel tubade üürijaid õnneks leidus. Mitte massiliselt, aga kümmekond tellimust tuleb ära, kinnitas keskuse omanik. “Ma ei saa sellest aru, et kui ma loon turu nõudlusele vastavaid teenuseid juurde, siis ma olen nagu kuidagi halb,” lausus Roosileht.

Kuulujutte külastuskeskuse tegevuse lõpetamise kohta on ilmselt põhjustanud asjaolu, et nendel päevadel, kui hoone on välja renditud, pole see lahti näitusekülastajatele. Ka külastuskeskuse koduleht hoiatab: “Kui tahad vaadata ainult näitust, kontrolli enne, ega hoone pole välja renditud!”

Andro Roosileht rääkis, et alati kui Lõmala keskus juhtus olema välja renditud, leidus juttude järgi ikka keegi, kes oleks justkui tahtnud just samal ajal keskust külastada. Kui aga hoone on tavapäraselt lahti, siis pole huvilisi eriti kusagil või siis kõnnivad nad lihtsalt ümber maja ja piletit ei osta.

Roosilehe sõnul on hoonet välja renditud erinevateks üritusteks juba selle avamisest peale. “Alates jumalateenistusest kuni pulmade, juubelite ja peiedeni välja,” sõnas keskuse rajaja, lisades, et järgmiseks suveks on juba kinni pandud ka üks suguvõsa kokkutulek. “Siitsamast lähedalt pandi kinni, et ilus koht ja koju ei mahu.”

Roosileht kinnitas, et ta ei kavatse külastuskeskuse hoonet müüa. “Aga kui ma isegi müüksin, mis siis ikka juhtub? Tuleb keegi teine: maa, maja ja sadam on ju valmis tehtud.”

2010. aasta suvel avatud Lõmala külastuskeskuses ehk sadamahoones on avatud rannakalurite ja meresõidu ajaloo teemaline väljapanek “Rannakalurite elu-olu”. Samuti toetusrahaga rajatud Lõmala sadamas on olemas kaks ujuvkaid ja statsionaarne kai kokku 27 kaikohaga.

Sadama ametlik süvis on 1,7 meetrit, süvendatud faarvaatri laius on 15 meetrit ja pikkus 385 meetrit.