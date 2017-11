Mammograafiabussi külastas üle 1000 naise

Poolteist kuud Kuressaare haigla juures peatunud mammograafiabussi külastas 1029 naist. “Saare maakonna naised on väga aktiivsed uuringutel käijad võrreldes teiste maakondadega,” ütles AS-i Mammograaf büroo juhataja Hille Koppen.



Koppeni sõnul kutsuti täiendavatele uuringutele 34 naist. “See ei tähenda veel, et kõigil tagasikutsututel on kasvajadiagnoos,” lisas ta.

AS Mammograaf ootab koostöös haigekassaga rinnavähi sõeluuringutele kõiki 1955., 1957., 1959., 1961., 1963., 1965. ja 1967. aastal sündinud ravikindlustatud naisi. Neile on uuring tasuta.