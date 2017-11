Naine pääses liiklusõnnetusest vigastusteta

Eelmisel teisipäeval juhtus Mändjalas liiklusõnnetus, kus sõiduauto sõitis teelt välja vastu puud. Õnneks pääses autot juhtinud 62-aastane naine vigastusteta.



Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et teeolud olid sel hommikul väga ettearvamatud ja liiklusõnnetuse toimumiskohas oli teel must jää, mis tegi tee väga libedaks.

Auto oli kaldunud suhteliselt sirgel teelõigul vastassuunda ja sealt edasi üle kergliiklustee vastu puud, mis auto liikumise peatas.

”Kuna teeolud on praegusel aastaajal väga muutlikud, siis peab iga juht olema liikluses väga tähelepanelik ja olema valmis sellisteks olukordadeks,” rääkis Meelis Juhandi. ”Eriti oluline on see hommikustel aegadel. Lisaks tasuks sõiduvahend mõni minut varem enne sõitu n-ö üles soojendada, et sõiduki aknad oleksid jää- ja uduvabad.”