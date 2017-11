Oktoober tõi 60 borrelioosijuhtu

Terviseameti andmeil diagnoosisid tohtrid oktoobris Saare maakonnas puukborrelioosi kuuekümnel, entsefaliidi aga viiel inimesel.



”Borrelioosi on tänavu tõesti rohkem,” kommenteeris perearst Sille Väli terviseameti avaldatud statistikat Lyme´i tõve juhtude kohta. ”Ilmselt on sel aastal rohkem ka entsefaliiti, kuigi ma ise pole seda veel diagnoosinud.”

Saare maakond ületab borrelioosi nakatunute arvu poolest kõiki teisi maakondi. Teisele kohale jääb statistikas eraldi väljatoodud Tallinn 58 juhuga ja Harjumaa 49 juhuga. Kokku registreeriti oktoobris Eestis 335 borrelioosijuhtu. Seega on Saaremaa ”osa” sellest pisut üle viiendiku.

Saare maakonnas registreeritud entsefaliidijuhud on pool sellest, mis kuu jooksul kogu Eestis kirja läksid.

Sügistalviste viiruste puhang pole Saaremaale veel jõudnud: Kui Eestis kokku on ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse haigestunuid 13 335 – Tallinnas koguni 4784 –, siis Saare maakonnas üksnes 105. Maakondadest oli vaid Hiiumaal tõbiseid vähem – 71.

”Haigestunuid on, aga väga üksikuid,” ütles Sille Väli. ”Haigestumist on aastaringselt, aga mingit haiguste puhangut siia veel jõudnud ei ole. Ilmselt seetõttu, et asume mere taga.”

Loomahammustuste tõttu pöördus arsti poole kolm inimest. Eestis kokku oli pureda saanuid 74, enim Tallinnas ja Tartus – kummaski 17. Kahel inimesel Saare maakonnas diagnoositi oktoobris salmonelloos, ühel leptospiroos ja ühel pneumokokknakkus.