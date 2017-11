Riik kutsub valima ohutut sõidustiili

Maanteeamet alustas kampaaniat “Tee on libe, vali vastav sõidustiil!”, mille eesmärk on liiklejatele meelde tuletada, et iga juhi ülesanne on valida teeoludele vastav sõidukiirus.



“Maanteeamet koos riigiteede hooldust tegevate ettevõtjatega on talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed temperatuuride kõikumisel järsku libedaks muutuda,” ütles maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus. “Me kipume ära unustama, millises kliimavöötmes me elame ja mida see tähendab ühest punktist teise sõitmisel.”

Sõidukijuht peab alati arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning ootamatut libedat teed tuleb võtta praegusel aastaajal normaalse nähtusena. Seetõttu on väga oluline roll ohutul liiklemisel liiklejatel endil, kes peavad arvestama talviste teeoludega ja kindlasti varuma sihtkohta jõudmiseks aega.

Enne sõidu alustamist saab tutvuda teeoludega Eesti erinevates piirkondades teeilmajaamade ja teekaamerate kaudu veebilehel tarktee.ee.