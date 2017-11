Saaremaa püüab toidupiirkonna tiitlit

Koos Eesti kolme teise piirkonnaga on Saaremaa esitanud maaeluministeeriumile taotluse saamaks 2018. aastal Eesti toidupiirkonna nimetust. Komisjon teeb valiku nelja taotluse seast hiljemalt 10. detsembriks.



Toidupiirkonna nimetuse saamiseks esitas taotluse Saaremaa koostöökogu. Projektiga tegelev nõustaja Sulvi Munk ütles, et tegevuskava koostamisel osales kokku 20 partnerit. Need arendus- ja erialaorganisatsioonid ning ettevõtjad on Munga sõnul nõus nimetust saades ka panustama.

“Jääme ootama positiivset tulemust, et saaksime 2018. aastal uhkelt öelda tere tulemast Saaremaale, heade asjade maale,” sõnas Munk.

Kohaliku toidu tutvustamiseks valitakse alates 2016. aastast Eesti toidupiirkonda, mille toidukultuurile ja seal toodetud toidule pööratakse aasta jooksul suuremat tähelepanu. Koos tiitliga antakse toidupiirkonnale üle ka 1,5 meetri pikkune rändkahvel. 2016. aastal kandis seda nimetust Hiiumaa, 2017. aastal kannab Peipsimaa.

Eesti toidupiirkonna tiitel annab võimaluse saada ühe aasta jooksul rohkem tähelepanu. Teisisõnu on võimalik oma piirkonda toidu ja kohaliku toidukultuuri kaudu 2018. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ja organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi üritusi, tooteid ja teenuseid.