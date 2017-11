Vald hakkab uurima bussiliinide vajadust

Abivallavanem Jüri Linde sõnul peaks tegema uuringu, et välja selgitada, kus on vaja Saaremaal bussiliine juurde panna ja kus maha võtta.



“Püüame tagada ühtlase transporditeenuse, kuigi ilmselt kõigile ühtemoodi kahjuks küll ei saa,” tõdes ta.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik märkis, et transpordi pakkumine peab vastama nõudlusele ja selle muutumisele.

“Teisisõnu peavad transpordivahendid liikuma siis, kui inimestel on vaja sõita,” lausus ta, lisades, et koostöö Saaremaa omavalitsusega on maanteeameti hinnangul siin võtmetähtsusega.

1. jaanuarist peab ühistranspordi korraldus üle minema Saaremaa vallale. Vastavalt sõlmitavale lepingule saab omavalitsus kohaliku bussiliikluse, Abruka ja Vilsandi laevaühenduste hoidjaks. Maakondade vaheline parvlaevaliiklus ja lennuliiklus jääb maanteeameti korraldada.

Eelmisel nädalal käis Mika Männik ühistranspordi korraldamist ja Saaremaa vallaga sõlmitava halduslepingu tingimusi Kuressaares tutvustamas.

Männik ütles Saarte Häälele, et põhiküsimused on seotud valla kaasamise, veomahtude ja graafikute planeerimise ning ühistranspordi korraldamise kuludeks eraldatavate vahendite suurusega. Need on aluseks volikogu otsusele, kas vastav haldusleping sõlmitakse või mitte.

“Sisuliselt toimetab kohalik omavalitsus edasi täpselt samamoodi kui maavalitsus praegu,” rääkis Mika Männik. “Maanteeameti roll on nõustav ja meil tuleb kaitsta oma eelarve taotlusi. Kohalikul omavalitsusel on täievoliline õigus korraldada transporti vastavalt lepingule, kuid korraldamine peab olema analüüsipõhine ja muudatused liinivõrgus peavad olema üksikasjalikult põhjendatud.”

Sõiduplaanid teeb kohalik omavalitsus, kuid kui see eeldab lisarahastust, siis tuleb see kooskõlastada maanteeametiga. Praegu on lubatud, et ühekordne toetus ümberkorraldusteks on kuni 10 000 eurot ja korralduskulu aastas kuni 2,3 eurosenti liinikilomeetrile.

Saaremaa vallavalitsus ootab riigilt täpseid tingimusi 27. novembriks.

Jüri Linde sõnul pole praegu veel päris kindel, et 1. juulist saab maakonna bussiliinidel tasuta sõitma hakata.

“Samas on ka raske öelda, et see toob sõitjaid juurde, sest palju sõltub pakutavatest liinidest. Olen selles osas skeptiline ja ega tasuta lõunaid ei ole. Keegi peab selle ikkagi kinni maksma ehk siis see tuleb meie kõigi taskust ning see oleks bussisõidu mittekasutajate suhtes jälle ebaõiglane,” lisas abivallavanem.