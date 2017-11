Asendustohter soovib perearstiks

Praegune asendustohter Kristen Reinmann kandideerib konkursil, mille terviseamet korraldas perearstinimistule uue arsti leidmiseks Saaremaa vallas.



Dr Reinmann tõdes, et uudis selle kohta, et terviseamet nimistule perearsti otsib, on tema kabineti ukse taha toonud murelikud inimesed.

“Ma ei plaani lahkuda ja kandideerin sellel konkursil,” kinnitas Reinmann patsientide rahustamiseks. Selleks, et asendusarst saaks nimistu tähtajatult oma nimele, peab ta osalema konkursil.

Tegemist on sama nimistuga, millest perearst Kersti Tuuling kaks aastat tagasi omal soovil loobus. Sellest ajast on nimistul olnud ajutine asendaja. Nimistu perearsti asendas ajutiselt Ruth Tänav, käesoleva aasta lõpuni on asendaja Kristen Reinmann. 1. novembri seisuga kuulus nimistusse 1546 inimest.