Filminädalal nii PÖFF-i kui ka Eesti juubelit

Viiendat korda toimuval Kuressaare filminädalal saab Eesti Vabariigi juubeliga seoses näha rohkem omamaist toodangut, kuid kavast leiab ka PÖFF-i võistlusfilme.



Just Pimedate Ööde Filmifestivalist ongi tuleval esmaspäeval algav filminädal omal ajal välja kasvanud. Kuressaare kultuurinõuniku Heli Jalaka ettevõtmisel saadi PÖFF-i korraldajatega kokkulepe näidata festivalifilme ka saarlastele, ilma et nad selleks mandrile peaksid sõitma. Viimastel aastatel pole üritus PÖFF-iga otseselt enam seotud, kuigi nädala jooksul saab siin näha mitmeid uusi filme, mis ka festivalil linastuvad. Näiteks võistlusprogrammis olevad “Igitee” ja “Mehetapja/Süütu/Vari” või põhiprogrammis näidatavad “Armastuseta” ja “Õnnelik lõpp”.

Filmnädala programmijuht Kristi Porila ütles, et korraldajate soov oli seoses Eesti 100. juubelisünnipäeva pidustustega anda tänavu rohkem fookust eesti filmidele ja kutsuda ka rohkem filmikülalisi. Seetõttu soovitab ta kindlasti vaatama minna filme, kus tegijad ise ka kohal on.

Festivali juhatabki 27. novembril kell 19 sisse n-ö pisut “vanem” film, oktoobris linastunud “Keti lõpp”. Filmile järgneb usutlus režissöör Priit Pääsukese, produtsent Marianne Ostrati ja peaosatäitja Maiken Schmidtiga.

Reedel, 1. detsembril on aga Sulev Keeduse filmide õhtu. Kavas on tema uus dokkfilm “Sõda”, mille lõppedes on võimalik filmilooja endaga ka kohtuda, ja mängufilm “Mehetapja/Süütu/Vari”.

“Kuna programm sai ehk süngevõitu – tänavused uued filmid lihtsalt ei ole kõige rõõmsamad –, otsustasime sisse panna ka dokumentaalfilmi “Nõukogude hipid” ja “Carrie Pilby”,” sõnas Porila. “Meie eesmärk on pakkuda neid filme, mis on festivalidel äramärkimist leidnud,” lisas ta, viidates, et just seetõttu on programmis Michael Haneke “Õnnelik lõpp” ja Andrei Zvjagintsevi “Armastuseta” – mõlemad osalesid Cannes’i filmifestivalil ja “Armastuseta” pälvis ka eriauhinna.

Moehuvilistele peaks põnevust pakkuma dokumentaalfilm “Manolo: poiss, kes valmistas kingi sisalikele”. Film toob vaatajateni Manolo Blahniku armastuse oma kunsti vastu ja näitab, kuidas meistri loodud iga uus kingapaar teda tagant tiivustab. Film linastub Kuressaares tänu Saaremaalt pärit Helen Saluveerile, kes tegeleb Tallinnas moekinoga.

Lisaks on programmis laupäeval, 2. detsembril tasuta animatsiooniprogrammid lastele. 27. novembrist 2. detsembrini TeatriKinos toimuval filminädalal on kavas kokku 11 seanssi.