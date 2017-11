JUHTKIRI: Puhas Saaremaa?

Eks ikka tee heameelt, kui Saaremaa külalised kiidavad: “Teil on siin nii puhas!” Sest puhta looduse üle on ju põhjust uhkust tunda.

Kui me ise eestlastena peame end metsa- ja mererahvaks, kes on siis need, kes oma prügi metsa alla maha kallavad või roostikku sokutavad?

Kelleks tituleerivad end kahejalgsed, kes plastiktaara või muu prahi autoaknast välja lennutavad või kõndides tee äärde poetavad? Kas samuti looduslembeseks ja puhtust armastavaks inimeseks?

Jah, Saaremaa on ehk tõesti palju puhtam koht kui mõni muu koht siin Eestis. Rääkimata võrdlusest kaugete maadega, kus prügi mahaloopimist peetakse täiesti tavaliseks ja isegi normaalseks tegevuseks.

Meil see õnneks aktsepteeritud ei ole ja reostajad nii avalikult tegutseda ei saa.

Ometi leidub piisavalt kohti, kus ühtki tunnistajat pole nägemas, kui prügisokutajad oma rämpsu metsa või mere äärde jätavad. Pidades seda mugavamaks ja odavamaks lahenduseks.

Peaasi, et silma alt ära. Vähemalt endal. Teistest ükskõik.