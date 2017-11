Lauatennisistidel nüüd oma mängusaal

Kuressaares endises piimakombinaadi saalis Pikk 64e tegutseb nüüd lauatennisesaal, mis on avatud nädalaringselt ja kus saavad mängida kõik soovijad.



MTÜ Lauatenniseklubi Saare juht Janek Reinaru ütles, et kõik on tehtud selle eesmärgiga, et oleks koht, kus saaks vabalt lauatennist mängida. “Siin ei pea olema klubiliige, kõik huvilised on teretulnud,” sõnas ta.

Eelmisest aastast Kuressaare gümnaasiumi huvikoolis Inspira laste lauatennise treenerina alustanud Janek Reinaru rääkis, et mänguhuvilisi oli piisavalt, ent saaliaegadega oli üsna kitsas ning siis tuligi mõte leida võimalus korralike harjutustingimuste loomiseks. “Kuna olen ka päästeteenistuses tööl, siis kattusid trenniajad vahel tööpäevaga, nüüd saab aga ise majandada ja trenne nihutada vastavalt vajadusele,” lausus ta.

Sobivat ruumi tuli otsida päris pikalt. Piimakombinaadi saal oli tühi, selle lagi vajaliku kõrgusega ja kolme laua jaoks on seal piisavalt ruumi. “See oli ka ainus, mis sobis, teistes kohtades oli muid probleeme,” tõdes Janek Reinaru.

Lauatennisevarustuse pärast huviline muretsema ei pea, sest reketid ja pallid on vajadusel olemas. Reinaru sõnul on tema soov, et Saaremaal tuleks lauatennisemängijaid juurde, kuna ala on jäänud tahaplaanile ja kandepind on väike. Tegelikult on ju lauatennis hea ajaviide nii lastele kui ka täiskasvanutele ja seda saab igaüks mängida.

Linnavalitsuse toel soetas Janek Reinaru saali ka lauatenniseroboti. “See on ikka väga hea asi, laste trennis on see väga populaarne ja nad kasutavad seda palju. Saab üksi mängida, harjutada liikumist ja erinevaid lööke,” selgitas ta.

Plaanis on hakata korraldama ka erinevaid võistlusi ja läbi viima oma karikasarja. Soov on korraldada võistlusi ka noortele, samuti kaasata maakoolide õpilasi.