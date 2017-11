LEADER-toetus on aidanud kännu tagant lahti saada

Sel kuul järjekordse LEADER-meetme taotlusvooru toetused määranud MTÜ Saarte Koostöökogu tõi Saarte Hääle palvel välja nimekirja koostöö­kogu tegutsemisaja esiletõstmist väärivatest ­projektidest.

MTÜ Saarte Koostöökogu tegevjuht Terje Aus ütles kommentaariks, et suhteliselt tagasihoidliku eelarvega LEADER-meede ei saa enamasti võtta endale peategelase rolli toetatud ettevõtete eduloos, küll aga on see aidanud ettevõtjaid kännu tagant lahti või aidanud neil mõne hea mõtte ellu viia.

“Olgu suur või väike projekt, LEADER-lähenemise eesmärk on leida uuenduslikke lahendusi ja soodustada koostööd, mida on projektide valimisel rahastamiseks alati oluliseks peetud,” märkis ta.

Esiletoomist väärib Liiva keskuse arengute toetamine. 2009 said muhulased koostöökogust toetust Muhu ühisturustuspunkti tasuvusuuringu tegemiseks ja 2011. aastal selle ühisturustuspunkti ehitamiseks, millest on alguse saanud Liiva keskuse õitseng.

Aitavad kitsaskohast üle



Nüüdseks üsnagi nimekad Saaremaa siirupiemandad (A-Orbu OÜ) said LEADER-ist seadmed ja raha tootearenduseks. Maria Kaljuste ettevõte OÜ Metakor soetas toetuse abil vahendid kohaliku tooraine töötlemiseks ning praegu on tema siirupid ja äädikad müügil väga paljudes poekettides. Kaks korda on toetust saanud avalikkusele tuntud arboristi Heiki Hanso ettevõte Arborest OÜ, kes ostis toetuse abil näiteks küllalt innovatiivse puutomograafi.

Paljudele ettevõtetele läinud toetus on aidanud neid üle mõnest kitsaskohast või olnud sammukeseks teel uuele tasemele. Just nii on saanud abi paadiehitusettevõte OÜ Alunaut või metallifirma OÜ Smidt Metall.

LEADER-meede on olnud abiks OÜ-le Collester Muhu tehnoülevaatuspunkti rajamisel, OÜ-le ABC Kompuuter aga fotofinišisüsteemi kaamerate hankimisel. Jaani-Enno talu õunaaed sai meetmest abi, et rajada tootmisruum, kus õunu töödelda, Andi Kuivjõgi suitsuahju ja pagariahjude ostmiseks Marta-Lovise külalistemaja tarbeks.

Terje Aus märkis ära Oti ralliklubi tehnikaringile ja OÜ-le Sakadak läinud toetuse. Mõlemad ajavad oma asja heal tasemel, Jüri Heinlaidi juhitav erivajadustega inimeste tööjõudu kasutav firma on oma toodanguga jõudnud välisturule. Elujõuline on Liise turismitalu Ruhnu saarel, kes on koostöökogu toetusega soetanud nii köögi- kui ka pesumajaseadmeid.

Eesti väikelaevaehituse liit on käinud LEADER-i toetusega kümnel korral messil. “Kes oskab öelda, kui pal­ju on messil loodud kontaktide kaudu tulnud meie laevaehitajatele tellimusi, kuid kaudne mõju on kindlasti olnud,” sõnas Terje Aus.

Hell, kuid mitte ebaaus



Kõige enam poleemikat on tekitanud koostöökogu endise tegevjuhi Koit Kelderi ettevõttele OÜ Põldemulgu eraldatud toetus Pöide õllekoja rajamiseks ja tootearenduseks. “Võib-olla see mõne jaoks ei näinud aus välja ja paratamatult on see hell teema, aga tegelikult ei olnud siin midagi sellist, mis olnuks ebaaus,” leidis Terje Aus. “Seda enam, et tegemist on eduka pereettevõttega, mis annab toodangut ja on oma eesmärgi täitnud,” lisas ta.

Kurvema poole pealt tõi Terje Aus välja Kadastiku Õuna­aed OÜ Nasvale rajatud õunamahlatööstuse.

“See ettevõtmine küll töötas väga edukalt, kuid praegu oleme nõustanud juba mitut uut projekti, kes on oma äriplaani üles ehitanud selle hoone baasil. Järelikult projekti eesmärgipärast tegevust seal enam ei toimu või on see lõppemas,” lausus koostöökogu tegevjuht.

Tema sõnul on siiski ka selle projekti puhul positiivne see, et osa 194 000 eurost toetusest kasutati hoone kordategemiseks, mis on kohandatav erinevate tootmiste tarbeks ning mida mõnel alustaval või areneval ettevõttel on võimalik oma äritegevuseks kasutada.

Sakadak müüb kaupa mitmele mandrile

Randveres tegutsev puuetega inimeste ettevõte Sakadak OÜ on leidnud tee välisturule.

“Oleme nüüd oma turu leidnud, alguses tootsime talvekuudel peamiselt lattu,” ütles enam kui kümme aastat tegutsenud puitesemete valmistaja Sakadak OÜ juht Jüri Heinlaid. Tänu interneti kaudu tekkinud kontaktidele müüb ettevõte juba neljandat aastat vahendaja kaudu Soome turule kuumaaluseid. Paraku on tasu toodangu eest väiksem, kui saab kohapeal turistidele müües.

Võrreldes hinnaga, millega toode Soomes müüki pannakse, saab tootja Heinlaidi sõnul vahendajalt mitu korda väiksema summa. “Järgmisest aastast tahavad töötajad rohkem palka saada, aga kuidas see kokkuostja sellega lepib, seda veel ei tea,” sõnas viie töötajaga ettevõtte juht.

Väikesi partiisid saadab Heinlaid ka USA-sse ja Saksamaale. Kuumaaluseid ja puust mänguautosid on võetud müümiseks Prantsusmaale. Koos Saaremaad väisanud külalistega on Randvere meistrite valmistatud esemeid jõudnud ka Aasiasse ja Austraaliasse. Koduturul läheb kaubaks umbes kolmandik ettevõtte toodangist.

Saarte koostöökogu toetas südikat ettevõtet 2013. aastal puidu graveerimise seadme ostmisel.