IN MEMORIAM: Ester Kuusik

Ester Kuusik

13.07.1946 – 21.11.2017

On lahkunud armastatud kauaaegne emakeeleõpetaja ja haridustöötaja Ester Kuusik.



Estri tööelu haridusvaldkonnas sai alguse 1964. aastal, mil ta lõpetas keskkooli ja asus tööle Lümanda 8-klassilises koolis.

Seejärel töötas ta haridusosakonna metoodikakabinetis, Kingissepa rajoonikomitees noorsootööjuhina ja andis paralleelselt emakeeletunde Kingissepa 1. Keskkoolis.

1978. aastal sai Estrist emakeeleõpetaja Kuressaare 2. Keskkoolis. 2005.–2012. aastani tegutses ta emakeeleõpetajana Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Viimased aastad töötas ta aga Saarte Hääles korrektori ja keeletoimetajana.

ESTRILE MÕELDES…



Et olla hea õpetaja, kes jääb oma õpilastele meelde, peab tal olema võrdselt kolm omadust: ta peab valdama suurepäraselt oma ainet, oskama oma teadmisi huvitavalt edasi anda ja samal ajal olema piisavalt range, et need teadmised ka kohale jõuaksid. Estril olid kõik need omadused olemas. Lisaks oli tal ka suurepärane huumorimeel, mille ta sageli segas märkustesse, kutsumaks korrale üleannetuid, jäädes seejuures alati heatahtlikuks.

Armastatud eesti keele ja kirjanduse õpetajana oli ta hinnatud ka kirjandus-, luule- ja näiteringide juhendajana. Sellisena on ta jäänud paljude minu klassikaaslaste südamesse.

Tõnis Kallas,

Saaremaa Ühisgümnaasiumi 60. lend

Ester oli väga pühendunud õpetaja ja suurepärane kolleeg. Ta oli loodud ÕPETAJAKS selle kõige paremas tähenduses. Tema huvitavad, elulised ja üllatusi täis kirjandustunnid olid õpilaste poolt oodatud ja väga hinnatud.

Imetlust väärisid tema suure entusiasmiga läbiviidud luuleringid, kõnetunnid õpilastega. Täiskasvanud õppijatega oskas Ester luua usaldusväärse õhkkonna – tema empaatilisus ja suur süda aitasid lahendada ka kõige keerulisemaid probleeme. Paljud meie kooli vilistlased suhtlesid temaga tihedalt kuni viimaste aegadeni, sest temas oli olemas see MISKI, mis tänapäeva kiirustavas maailmas kipub kaduma.

Kolleegina oli Ester väga tähelepanelik ja toetav. Oli inimene, keda sai usaldada, kellega võis mägesid liigutada. Kustumatud mälestused Estrist kui väga soojast inimesest jäävad meiega…

Ly Kallas,

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor

Minu tee ristus Estriga esimest korda 1992. aasta augustis ühes Kuressaare gümnaasiumi teise korruse koridoris. Pea laiali otsas, otsisin kooli pealt kedagi, kes mind kooli vastu võtaks. Mina õpetaja Kaljot ei tundnud, tema mind samuti mitte. Siiski saime kohe jutule ja Ester kutsus mind oma klassi. Kolm aastat oli Ester minu klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Viimased aastad koos temaga Saarte Hääles töötades meenutasime tihti paarikümne aasta tagust aega, 17. lendu ja meie A-klassi. Aitäh nende hetkede eest!

Andres Sepp

Ester oli nagu meie toa armas vanaemake, rääkis huvitavaid jutte minevikust, jagas oma elukogemusi ning üllatas meid tihti oma maitsvate küpsetistega. Hästi heasüdamlik ja hooliv inimene. Aitäh sulle !

Anette Sannik

Ka minu jaoks oli Ester nagu toimetuse vanaema. Alati oli tal kook või pirukas kaasas, mille ta enne tööletulekut valmis oli küpsetanud. Ja enne, kui küljendustoast lahkuda said, tuli seda proovida. Aga kel selle vastu midagi oli! Jah, minu jaoks oli Ester toimetuse vanaema ja selleks ta jääb ikka.

Kertu Kalmus

Ester oli äärmiselt tegus ja optimistlik töökaaslane. Küpsetas meile kooke, kaunistas meie tuba. Mängis päkapikku lastele. Laiskust ja lollust ei sallinud…

Kristina Saan

Ester, sa olid ääretult soe inimene ja avara hingega, kuhu mahtusid ka teiste mured. Kusjuures alati leidsid sa nõu, kuidas järjekordsest hädaorust välja rabelda. Sinu energiaküllust ja tegutsemisindu võis ainult imetleda ja kadestada.

Ja meil oli lõbus, kõrvuti laudade taga istudes, vahel keelenaljade üle itsitades, vahel mõnes küsimuses konsensuslikult vaieldes, näiteks suure ja väikese algustähe üle.

Ma olen kindel, et sa olid ka hästi vahva õpetaja, nii et kui oleksin noorem, olnuksin suurima rõõmuga sinu õpilane.

Mõne inimesega on nii, et kui ta lahkub, jääb sellesse ilma tühimik, mida on võimatu täita…

Ragna Malm

Meie korrektori Estri mõnus jutt ja vahe huumorimeel oli see, mis meelitas mind küljendustuppa jääma tihtipeale pisut kauemaks, kui see ehk esialgu kavas oli.

“Võta kooki,” oli tema sagedane soovitus. Sest Ester armastas kolleege kostitada. Ja selge, et me ei lasknud end mitu korda paluda. Üllatusi teha armastas ta ka. Nii oli just tema see, kes mu tütardele advendiajal küljendustuppa maiustusi jättis, selgitades lastele, et päkapikk tõi. Ühel päeval andis ta mulle laste jaoks kotikese, kus sees kaelakeed ja sõrmused. Muidugi polnud need hinnalised ehted, ent just sellised, mis väikestele tüdrukutele nii väga meeldivad. “Las mängivad,” ütles Ester.

Aiandushuvilisena jagas ta omakasvatatud kraami sügisel kolleegidele. Mu köögikapi küljes ripub tänagi kimp kuivatatud tšillipipra kaunu – Estri kingitus.

Aitäh sulle, Ester.

Monika Puutsa

Meenutan head Estrit kui rõõmsat, huumorimeelset ja täpset kolleegi. Sageli tuli ta töö juurde, kaasas omatehtud küpsetis või aiaviljad, et töökaaslasi rõõmustada. Ta oli alati osavõtlik ja püüdis ikka abiks olla, kui abi vajati.

Aitäh sulle kõige eest! Head teed sulle, armas Ester.

Ülle Tiit

Raske on leida kohe õigeid sõnu… Ester oli minu silmis väga energiline, abivalmis ja sõbralik. Hea vana-kooli õpetaja!

Selle kolme aasta jooksul siin küljendustoas sai koos naerdud, muretsetud, igasugu köögi-, aia- ja elutarkusi jagatud. Koos ilmaelu kirutud-kiidetud.

Tore ja lõbus oli. Aitäh.

Liina Õun