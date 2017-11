Orissaare saab ülikiire interneti

Telia alustas Orissaares interneti püsivõrgu moderniseerimisega, mille tulemusena kaetakse alevik järgmise aasta märtsiks kiire ja tänapäevase internetiga.

“Tegu on üsna mahuka projektiga, mille käigus vahetatakse ligi 200 Orissaare hoones välja senised vaskkaablid ja asendatakse need optilise võrguga,” rääkis Telia Eesti AS-i meediasuhete juht Raigo Neudorf. “Selle tulemusena on Orissaare elanikel juba õige pea võimalik hakata kasutama Telia koduinterneti teenust, mille kiirused ulatuvad 1 Gbit/s-ni. Orissaare senise vasevõrgu Telia sulgeb.”

Tööde käigus viiakse kiirele internetiühendusele kõik Orissaare hooned, kus praegu Telia internetiteenust kasutada saab. Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri arenduse valdkonna juhi Toivo Praakeli kinnitusel on Orissaares tehtavad tööd osa ettevõtte laiemast internetivõrgu moderniseerimise programmist, mille käigus nüüdisajastatakse enam kui 100 000 kliendi koduühendust. Programm kestab 2020. aastani ja peaks tagama kõigile Telia klientidele internetiühenduse kiiruse vähemalt 100 Mbit/s.

“Senisest kiirem internetiühendus võimaldab vaadata muretumalt internetis leiduvat HD-kvaliteedis internetisisu, kasutada internetti korraga mitmes seadmes, võtta kasutusele mitu Telia TV vaatajakohta ning laadida fotosid ja videoid internetti senisest kiiremini,” selgitas Raigo Neudorf, lisades, et ühtlasi loob kiirem ja kvaliteetsem internetiühendus võimaluse töötada muretult kodukontoris.

Kõik kliendid, keda võrgu uuendamine puudutab, saavad Telialt ka vastava teavituse.