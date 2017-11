Prügi leiab ikka tee loodusesse

Möödunud nädala lõpus sattus üks kodanik Nasva jõe ääres pilliroos prügi­hunniku otsa, mis kergitas küsimuse inimese hoolimatust suhtumisest loodusesse.





Tähelepanelik kodanik leidis möödunud nädala lõpus Nasva jõe ääres jälgi hoolimatust inimtegevusest.

“Mulle ei mahu lihtsalt pähe, mis toimub selle inimese peas, kes peatab oma auto ja lihtsalt viskab prügikoti teeveerde. See kogus prügi oli veel tühiasi võrreldes sellega, mis meie metsadest tegelikult leida võib,” rääkis leidja.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles, et Saaremaa büroo andmetel on inspektsioonile tänavu tulnud üheksa teadet prügi ladustamise või põletamise kohta.

“Ütlen veel juurde, et kõik juhtumid ja teated ei pruugi meieni jõuda. Võimalik, et osa teateid läheb kohalikele omavalitsustele, sest jäätmeseaduse nõuete täitmise üle teevad järelevalvet lisaks keskkonnainspektsioonile ka kohalikud omavalitsused, mis vastutavad oma haldusterritooriumil nii jäätmekorralduse kui ka heakorra eest. Neil on üldjuhul oma piirkonnast ja ka riskikohtadest parem ülevaade. Seaduse mõtte kohaselt menetleb see, kes esimesena teabe saab, või tehakse seda menetlevate asutuste kokkuleppe kohaselt,” selgitas Tuul.

Ta lisas, et jäätmete loodusesse viimine on paraku jätkuvalt probleem ja seda mitte üksnes Saaremaal, vaid ka mujal Eestis.

“Miks seda tehakse, ei oska muidugi täpselt öelda. See võib olla mugavusest, hoolimatusest, soovist kulusid kokku hoida, ehkki kui jäätmete viija või omanik tuvastatakse, võib see talle lõppkokkuvõttes kallimaks maksma minna (trahv pluss koristamise ja käitlemise kulud). Võib-olla inimesed ka ei tea, et paljusid jäätmeid saab tasuta ära anda,” nentis Leili Tuul.

Info leitud prügihunnikust võib koos selle koordinaatidega saata 1313@112.ee või siis otse keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo meiliaadressile saaremaa@kki.ee.