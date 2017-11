Saaremaa vald kavatseb tühistada ühe eelkäija otsuse

Saaremaa vallavolikogu kavatseb tühistada Pihtla volikogu otsuse Vanamõisa külas asuva teelõigu erateeks muutmise kohta.

Pihtla volikogu muutis oma 27. septembri otsusega valla teede nimekirja, mille volikogu oli kinnitanud 2008. aasta novembris. Otsuse järgi on Vätta poolsaarel asuvast 701 meetri pikkusest Vanamõisa–Laheküla tee osast Pihtla valla omand 650 m, ülejäänud 51 meetri pikkune osa kuulub aga eraomandisse – endisele maavanema kohusetäitjale Hans Teivile kuuluva Lautri kinnistu koosseisu.

Lautri kinnistu omanikuga puudub aga tee avaliku kasutamise leping ja seetõttu ei vasta riikliku teeregistri andmed tegelikkusele.

Naabrid esitasid vaide



Lautri kinnistu naabrid – OÜ Prügiabi, OÜ Kodu Haldus, Priidu Nõmm, Aire Nõmm, Ants Kangur, Patrick Põldar ja Cathy-Mariann Põldar – esitasid Saaremaa vallavolikogule 27. oktoobril vaide, milles taotlevad Pihtla vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamist.

Ühe naabri sõnul, kes vaide esitas, põhjendas ta seda sooviga ka edaspidi autoga lautrikoha juurde pääseda, et kalal käia. “Kui viimane, sadamasse viiv osa teest eravaldusse antakse, saab omanik ju tee kinni panna,” rääkis naaber. “Jalgsi pääseb mere äärde siis küll, aga transporti enam kasutada ei tohi.”

Vaide esitajad tuginevad tõsiasjale, et päevakorrapunkti valla teede nimekirja muutmise kohta ega selle materjale polnud volikogu liikmetele neli päeva enne istungit teatavaks tehtud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) järgi tuleb aga volikogu kokkukutsumisel kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused ning kutse peab olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne volikogu istungit. Kutsega koos peab vallavolinikele kättesaadavaks tegema ka istungi materjalid.

Endise Pihtla vallavolikogu esimehe Tiit Kaasiku (fotol) selgituse järgi esitas Pihtla vallavalitsus eelnõu volikogule enne istungi algust ja volikogu hääletas selle ühehäälselt oma päevakorda.

“Volikogule presenteeriti seda kui tehnilist küsimust, valla munitsipaaltee pikkuse täpsustamist seoses sellega, et on üle mõõdetud,” põhjendas Tiit Kaasik Saarte Häälele, miks uus punkt vahetult enne istungit päevakorda lisati. “Seetõttu ei näinud ma mingit probleemi. Kui Saaremaa vallavolikogu nüüd selle otsuse kehtetuks kuulutab, mis siis muutub? Ainult nii palju, et munitsipaaltee, mis läheb eramaa sisse, muutub natuke pikemaks.”

Kaasiku hinnangul ei ole teeprobleemi lahendamisel vallaga suurt pistmist. “Maaomanikud peavad tee kasutamises omavahel kokkuleppele saama,” tähendas Kaasik.

Ilmselge rikkumine



Vaide esitajate hinnangul on Pihtla volikogu otsus õigusvastane algusest peale, nad vaidlustavad volikogu otsuse täies ulatuses ja taotlevad otsuse kehtetuks tunnistamist.

Pihtla vallavalitsuse seisukoha järgi oli volikogu otsus aga oma sisult riikliku teeregistri andmete vastavusse viimine tegelikkusega – täpsustati valla omandisse kuuluva tee pikkust –, mis ei vajanud põhjalikku arutamist ega eelnevat kooskõlastamist. Vallavalitsus leidis, et tehnilist laadi sisuga otsus ei saa kahjustada kellegi huve, mööndes samas, et seadusega kehtestatud menetluskorda rikuti ja sellest piisab, et esitatud vaie kuuluks rahuldamisele.

Vaide peab lahendama Saaremaa vallavolikogu kui Pihtla volikogu õigusjärglane.

Saaremaa volikogu 24. novembri otsuse eelnõus on öeldud, et lähtudes KOKS-ist, õiguskantsleri seisukohast ja haldusmenetluse seadusest “võib haldusakti kehtetuks tunnistada põhjusel, et rikuti menetlusnõudeid, kui menetlusnõuete rikkumine võis mõjutada asja otsustamist” ning seega on vaide rahuldamine põhjendatud ja Pihtla vallavolikogu otsus tuleb kehtetuks tunnistada.

Kuna tegemist on “ilmselge menetlusnõude rikkumisega”, ei näe vallavolikogu vajadust asjast huvitatud isikute seletuste ja ekspertide arvamuste ning tunnistajate ütluste ärakuulamiseks, on eelnõus kirjas. Ühendvalla volikogu jaoks oleks see esimene kord ühe oma eelkäija otsus tühistada.

Lauri kinnistu omaniku Hans Teivi sõnul nõuaks teema pikem kommenteerimine rohkem aega, mida ta eile ei leidnud.

“Neil, kes ei tea, tasub pöörduda kinnistusameti poole – siis ehk saab selgeks, et sel kinnistul ei saa olla munitsipaalteed,” ütles Teiv. Tema kinnitusel on, oli ja jääb lauter kaluritele ja rannakaluritele avatuks. “See avatakse aga pärast renoveerimist, kui lauter on süvendatud ja sinna abihooned rajatud ning paigaldatud ka päästevahendid ja ohutusele viitavad sildid,” lausus Teiv.