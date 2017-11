Saaremaal lasti aasta esimene hüljes

Keskkonnaameti teatel on sel aastal Eestis kütitud hüljestest üks lastud Saaremaal. Ülejäänud seitse Pärnumaal. Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul kütiti Saaremaal hüljes Kihelkonna kandis.



Hallhülge küttimist lubati üle poole sajandi taas 2015. aastast. Vaatamata sellele on hülgeküttimine enam kui tagasihoidlik. Saaremaal lasti Liivi lahe piirkonnas üks hüljes 2015. aastal, 2016. aastal hülgeid ei lastud. Kvooti on siinkandis vähemalt kümmekonna isendi piires.

Saarte jahimeeste seltsi juht Mati Tang ütles, et hüljeste mitteküttimisel on tema arvates päris mitu põhjust. “Hüljest pole niisama lihtne kätte saada,” nentis Tang. Nimelt on küttimisel mitmeid piiranguid. Muu hulgas ei tohi lasta kaitsealadel, poegimise ja poegade kandmise ajal, kaugemal kui 200 meetrit rannikust ega ka mootoriga paadist. Jahimeeste foorumites on välja toodud, et lastud loom tuleb ka veest välja saada. Samas vajub lastud hüljes paari minutiga vee alla. Aerupaadiga ei pruugi hülgeni nii kiiresti jõudagi.

Tang ütles Saaremaa näitel, et siinsest rannajoonest on ehk pool kaitsealasid, kus ei tohigi hüljest küttida. Teisalt arvas ta, et kui jahimehel on soov hüljes kätte saada, küll ta siis saab ka. Jahimeeste seltsi juht tõi välja ka selle, et lastud loomaga tuleb ka midagi peale hakata. “Saaremaal ei ole sellist hülgeliha söömise traditsiooni nagu Kihnus,” märkis ta, viidates, miks siinkandis hülgejahti eriti ei peeta.

Kogu Eestis võib 2017. aastal küttida 45 hallhüljest. 2015. ja 2016. aastal olid vastavad arvud 42 ja 53 ning reaalne küttimine vastavalt 9 ja 10 hüljest. Praegu elutseb Läänemeres ligikaudu 30 000 hallhüljest. Jahiperiood kestab 15. aprillist 31. detsembrini.